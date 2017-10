Trener Hull City: Kamil Grosicki potrzebuje odpoczynku

Reprezentant Polski był zmieniany w każdym z ostatnich trzech meczów ligowych. Ostatnio z Nottinghamem Forest (2-3) zszedł z boiska już w przerwie. We wtorek Hull zagra u siebie z Middlesbrough, ale nie wiadomo, czy zobaczymy Grosickiego w pierwszym składzie.

29-latek rozegrał w tym sezonie 17 meczów we wszystkich rozgrywkach. Zdaniem trenera Hull jest to powodem słabszej dyspozycji. - Zyskałby sporo na odpoczynku, ale nie ma takiej okazji. Podczas przerwy na mecze reprezentacji będzie grał znowu dla Polski. Myślę, że tacy zawodnicy jak Kamil polegają na swoim przygotowaniu fizycznym. Tacy piłkarze polegają na swojej szybkości, niekoniecznie się najlepsi w obronie... To zależy od kondycji.

- Grosicki może być trochę zmęczony. Nie przepracował też całego obozu przygotowawczego. Mimo to nadal będzie dla nas ważnym piłkarzem - stwierdził Słucki. Po 14 kolejkach Hull City zajmuje dopiero 17. miejsce z 16 pkt na koncie. Do szóstej Aston Villi - to miejsce gwarantuje grę w barażach - traci już sześć punktów.