FIFA stworzy nowe rozgrywki? Mecze towarzyskie odejdą w niepamięć

Rozgrywki w nowym turnieju miały trwać przez rok. Reprezentacje byłyby podzielone na trzy dywizje. To pomysł podobny do Ligi Narodów UEFA, która zadebiutuje w przyszłym roku.

Nowe rozgrywki stworzone przez UEFA rozzłościły inne federacje, np. Brazylię, Argentynę czy Meksyk, które straciły szanse na grę z silnymi europejskimi reprezentacjami. To przekłada się na straty finansowe.

Pierwsze rozgrywki Ligi Światowej mogłyby się odbyć w 2019 roku. FIFA planuje wielkie zmiany w piłce reprezentacyjnej. Prezydent Gianni Infantino już wcześniej zapowiedział, że do marca 2018 roku przeanalizowane zostaną wszystkie rozgrywki - po to, by uczynić je jeszcze bardziej atrakcyjnymi.