Skoki narciarskie. Gregor Schlierenzauer nie wystartuje w Wiśle. Znów uszkodził kolano

W poniedziałek w Ramsau Austriacy ćwiczyli na specjalnym rozbiegu, po którym zjeżdżają, by wypracować optymalną pozycję dojazdową. Schlierenzauer upadł i naderwał więzadła poboczne w prawym kolanie. Dobra wiadomość: naruszone nie zostały więzadła krzyżowe, dzięki czemu lekarze ocenili, że operacja nie jest konieczna. Wystarczyć ma specjalna szyna. Schlierenzauer już nawet zaprezentował ją kibicom.

Gregor Schlierenzauer Gregor Schlierenzauer

Zła wiadomość: to samo więzadło w tym samym kolanie zostało uszkodzone w lutym bieżącego roku, po upadku zawodnika na mamuciej skoczni w Oberstdorfie.

A w marcu 2016 roku Schlierenzauer zerwał więzadła krzyżowe w prawym kolanie, jeżdżąc na nartach w Kanadzie poza wyznaczonymi trasami.

Gorączka złota

Wtedy Austriak odcinał się od świata skoków, szukał nowych zajęć, był zaledwie dwa miesiące po decyzji o zawieszeniu kariery. Wznowił ją w styczniu bieżącego roku w Wiśle, a już kilkanaście dni później do ponownego odpoczynku zmusił go wspomniany upadek w Oberstdorfie. Po nim Schlierenzauer opuścił pięć konkursów Pucharu Świata, teraz ma wrócić do skakania za około pięć tygodni. Austriak na pewno nie pojawi się w Wiśle (inaugurację sezonu zaplanowano na weekend 17-19 listopada), a jeśli jego rehabilitacja rzeczywiście potrwa tylko nieco ponad miesiąc, to niespełna 28-latek będzie mógł wystąpić w 66. Turnieju Czterech Skoczni.

Ale to nie TCS jest wielkim celem jednego z najbardziej utytułowanych skoczków w historii. Tę imprezę wygrał już dwa razy, dwukrotnie zdobył też Puchar Świata, wygrał aż 53 konkursy tej rangi, co daje mu pierwsze miejsce w zestawieniu zawodników z największą liczbą zwycięstw w historii. W tej imponującej kolekcji trofeów błyszczą też dwa złote medale mistrzostw świata wywalczone w startach indywidualnych, z czego jeden w lotach narciarskich. Złoto „Schlieri” wziął też na igrzyskach olimpijskich, ale „tylko” za konkurs drużynowy. Indywidualnie w imprezie najważniejszej z ważnych wielki dominator zdobył dwa brązowe medale i ciągle marzy o czymś więcej.

Przede wszystkim drużyna

Czy to marzenia do spełnienia za nieco ponad 100 dni w południowokoreańskim Pjongczangu? – Wielka szkoda, że Gregor doznał kontuzji, zwłaszcza w takich okolicznościach. On już hamował, nie jechał z wielką prędkością, kiedy się przewrócił. Trudno, jestem przekonany, że nie zejdzie ze swojej drogi przygotowań i kiedy wróci, wzmocni naszą drużynę – mówi trener Austriaków, Heinz Kuttin. Tej drużynie brakuje już Michaela Hayboecka, który kilka dni temu skręcił kostkę. Nie dziwi więc, że trener myśli o brakach, jakie zrobiły się w jego ekipie. Ale też skupia się na drużynie, bo mówienie o indywidualnych szansach Schlierenzauera na wielkie rzeczy nie jest potrzebne. Po pierwsze: dlatego, że dawny mistrz nie chce już latać z ciężarem presji na plecach. Po drugie: dlatego, że mimo pięknej przeszłości powinien jednak najpierw do niej nawiązać, by znów uchodzić za faworyta. Tymczasem po wznowieniu kariery Schlierenzauer żadnego konkursu nie skończył wyżej niż na siódmym miejscu, a ostatnie ze swych 53 wielkich zwycięstw odniósł trzy lata temu.