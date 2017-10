Robert Lewandowski we francuskim Nantes? Kilka lat temu było to możliwe

Coś, co teraz wydaje się nierealne, kilka lat temu było jeszcze bardzo możliwe. Robert Lewandowski w 2010 roku zamiast do Borussii Dortmund, z Lecha Poznań mógł przenieść się do francuskiego Nantes, co zdradził prezes klubu z Ligue 1, Waldemar Kita.

REKLAMA