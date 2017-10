John Arne Riise miał ukraść 7-letniej córce 55 tys. euro

Elvegard obecnie opiekuje się córką i to ona oficjalnie pozwała Riise. 37-latek nie zaprzeczył, że wypłacił z konta córki 55 tys. euro - w dziesięciu transakcjach - ale twierdzi, że nie zrobił niczego nielegalnego. Jeszcze nie wiadomo, czy policja zajmie się tą sprawą.

Riise grał w takich klubach jak AS Monaco, Liverpool czy AS Roma. Z "The Reds" wygrał w 2005 roku Ligę Mistrzów. W reprezentacji Norwegii zagrał 110 razy i strzelił 16 goli. Mimo występów w takich klubach po zakończeniu kariery zbankrutował. W 2016 roku jego długi wynosiły 4 mln euro.