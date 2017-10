Legia zatrzymuje wielki talent. Nowy kontrakt dla wschodzącej gwiazdy

- Gdy podpisywaliśmy nowy kontrakt powiedziałem Sebastianowi, że to dopiero początek jego drogi i wierzę, że czeka go kariera w piłce nożnej na najwyższym poziomie. To niezwykle utalentowany, pracowity i mądry chłopak, który wie, że Legia jest klubem, w którym może rozwinąć swoje umiejętności oraz zdobyć doświadczenie, które pozwolą mu w pełni osiągnąć dojrzałość piłkarską. Jestem przekonany, że w najbliższych latach stanie się bardzo ważnym filarem naszego zespołu – powiedział dla legia.com prezes klubu Dariusz Mioduski.

- Miałem przywilej pracować z wieloma utalentowanymi chorwackimi zawodnikami, którzy opuszczając akademię, robili kariery w dorosłym futbolu. I jeśli porównam Sebastiana do zawodników w jego wieku, to on znajduje się w tej najbardziej wyjątkowej grupie. Nie tylko jeśli chodzi o umiejętności, ale i o osobowość. Dostrzegam u niego wszystkie elementy, które składają się na tak zwany talent – chwali Szymańskiego trener Legii Romeo Jozak.

Szymański od kilkunastu miesięcy przykuwa uwagę wielkich - m.in. Interu Mediolan, Manchesteru City czy Liverpoolu. Ale można też wymienić innych - w zasadzie wszystkie topowe kluby na kontynencie, bo jest on w notesach większości skautów na Europę Centralną. Interesują się nim też wielkie agencje menedżerskie - choćby Stellar Group, która na co dzień współpracuje z takimi piłkarzami jak Gareth Bale czy Adam Lallana.

Pozycja: dobry piłkarz

Do Legii Szymański trafił w 2013 r. z TOP 54 Biała Podlaska. Podążył tą samą drogą co kilka lat wcześniej Ariel Borysiuk. Ale w zasadzie na tym porównania się kończą. Bo choć co prawda obaj grają w środku pola, to Szymański jest bardziej wszechstronny. A dla wielu jest po prostu zdecydowanie bardziej utalentowany.

- Dla mnie to piłkarz na pozycję numer "siedem", "osiem, albo "dziesięć" - mówił jakiś czas temu Jacek Magiera. - A dla mnie to pozycja: dobry piłkarz. Jakbym jednak miał gdzieś go ustawiać, to chyba bardziej na "szóstce". Przynajmniej u mnie, w zeszłym roku, tam wyglądał najlepiej - dodawał Krzysztof Dębek, trener trzecioligowych rezerw Legii, które w zeszłym sezonie z bardzo dobrej strony - razem z Szymańskim - zaprezentowały się w młodzieżowej Lidze Mistrzów.

Szymański w pierwszym zespole zadebiutował mając 17 lat (w lipcu 2016 r_. Był wówczas piątym najmłodszych piłkarzem w historii klubu. W seniorskiej ekipie Legii rozegrał już 24 mecze i w sumie strzelił cztery gole (z czego jeden w pięciu meczach, które rozegrał w tym sezonie). W poniedziałek jego kontrakt przedłużony został o trzy lata - obowiązuje do czerwca 2022 r.