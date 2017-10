Reprezentacja Polski. Kamil Glik zdradził, jak kadra świętowała awans na mundial

Od wywalczenia awansu reprezentacji Polski na mundial w Rosji minęło już kilka tygodni, ale dopiero teraz poznaliśmy zakulisowe szczegóły dotyczące sposobu świętowania tego sukcesu. Ostatnio Kamil Glik w rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna" przyznał, że wbrew temu, o czym świadczył wpis Kamila Grosickiego na Twitterze dzień po ostatnim meczu ("Łęb pęka"), nie było hucznej imprezy.

- Cały "Grosik". Nic wielkiego się nie wydarzyło, nikt fajerwerków nie odpalał. Zostaliśmy w hotelu, z chłopakami z drużyny, rodzinami, sztabem szkoleniowym i przedstawicielami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pobawiliśmy się w granicach rozsądku - powiedział Glik.

Środkowy obrońca reprezentacji Polski ocenił również szanse biało-czerwonych na osiągnięcie dobrego wyniku na rosyjskim mundialu. - Podchodzę do tego z pokorą. Jedziemy na mistrzostwa świata, tak naprawdę jednak nie mamy doświadczenia z takiej imprezy, dla ogromnej większości chłopaków to będzie pierwszy mundial. W turnieju w Niemczech w 2006 roku brał udział tylko Łukasz Fabiański. Nie chcę rzucać słów na wiatr lub wróżyć z fusów, będziemy niewiadomą na turnieju - dla siebie i przeciwników. Ćwierćfinał będzie dużym sukcesem. Medal? Jest to możliwe, ale wszystko w piłce nożnej jest możliwe, zresztą osobiście mogę robić za dowód na poparcie tej tezy.

W najbliższym czasie przed reprezentacją Polski trzy ważne wydarzenia. W listopadzie drużyna Adama Nawałki rozegra dwa mecze towarzyskie: z Urugwajem (10.11 w Warszawie) i z Meksykiem (13.11 w Gdańsku), natomiast 1 grudnia pozna grupowych rywali, z którymi zmierzy się na mundialu.