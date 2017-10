Romeo Jozak po wygranej Legii z Arką: Spodziewaliśmy się dużo trudniejszego meczu

- Okazało się, że było to łatwe spotkanie. Początek meczu był jednak dość trudny, nie rozpoczęliśmy zbyt dobrze, w naszej grze było zbyt dużo nerwowości, brakowało również pewności siebie. Zmieniło się to dopiero po zdobyciu pierwszej bramki - rozpoczął trener Legii.

Po czym dodał: Początek meczu był bardzo słaby w naszym wykonaniu. Nie ukrywajmy, mieliśmy dużo szczęścia. Dobrze, że po pierwszej bramce nie cofnęliśmy się, co zapewniło spokój i komfort psychologiczny. Jestem zadowolony z wyniku, mógł być on jednak zdecydowanie większy. Najważniejsze jednak, że udało się wygrać.

Romeo Jozak skomentował również to, że Jarosław Niezgoda w swoim piątym meczu w pierwszym składzie zdobył piątą bramkę w tym sezonie: - Bardzo ważne jest to, że Niezgodzie udało się zdobyć kolejną bramkę. Ważniejsza jest jednak drużyna i to, że coraz lepiej współpracujemy jako kolektyw. Trzeba podkreślić, że piłkarze gole strzelają indywidualnie, ale wygrywa cały zespół.

- Można powiedzieć, że był to najlepszy mecz na własnym boisku odkąd jestem trenerem Legii. Szczególnie zadowolony jestem z drugiej połowy. Pierwszą część spotkania oceniam na 6 punktów, drugą na 8 - zakończył chorwacki szkoleniowiec.