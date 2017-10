Badania rezonansu magnetycznego przeprowadzonego w niedzielę nie wykazały żadnych pęknięć włókien mięśniowych. Lekarze stwierdzili jednak, że organizm Lewandowskiego wykazuje spore oznaki przemęczenia i Polak powinien trochę odpocząć.

Bayern Monachium w poniedziałek wylatuje do Glasgow, a we wtorek zagra mecz w Lidze Mistrzów z miejscowym Celtikiem. Jak mówi Jupp Heynckes decyzja w sprawie zabrania polskiego napastnika do Szkocji zapadnie w poniedziałek przed wylotem.

Jest więc prawdopodobne, że polski napastnik dostanie wolne, by móc przygotować się do sobotniego meczu na szczycie Bundesligi z Borussią Dortmund.

Polski napastnik zagrał w tym sezonie już 16 meczów w barwach Bayernu (14 bramek), co przełożyło się na 1373 minut spędzonych na boisku. Doszły do tego cztery mecze, które Lewandowski rozegrał w reprezentacji Polski.