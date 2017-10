Reprezentacja Polski zagra z Brazylią? Zbigniew Boniek: Pracujemy nad tym

Reprezentacja Polski zagra z Urugwajem 10 listopada w Warszawie. Trzy dni później w Gdańsku zmierzy się z Meksykiem. Kolejne sparingi przed MŚ w Rosji odbędą się w marcu, ale rywale wciąż nie są znani. Zbigniew Boniek planuje już także mecze na przełomie maja i kwietnia.

- Następny ciężki mecz będzie na 10-12 dni przed mundialem i chcielibyśmy, by był to mecz z Brazylią. Na sześć dni przed mistrzostwami świata zmierzymy się z Litwą. To pomysł Adama Nawałki. Nie ma sensu wtedy grać już z trudnym przeciwnikiem, szkoda ryzykować kontuzji. Tu chodzi o pożegnanie się z kibicami przed wylotem do Rosji - powiedział prezes PZPN w programie "Cafe Futbol".

I dodał: - Negocjacje nie są łatwe. Nie do końca wiadomo, z kim o tym rozmawiać. Zbyt wielu ludzi wystawia ręce po pieniądze.

Z kim zagramy na mundialu?

Pierwszego grudnia w Moskwie w Państwowym Pałacu Kremlowskim odbędzie się ceremonia losowania. 32 drużyny zostaną podzielone na osiem grup po cztery drużyny. Zespoły zostaną podzielone na cztery koszyki przy użyciu październikowego rankingu FIFA. Do 1/8 finału awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Polska podczas losowania będzie umieszczona w pierwszym koszyku.