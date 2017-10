Championship. Trener Hull City: Kamil Grosicki to dobry piłkarz, ale...

Hull przegrało szósty mecz w tym sezonie i zajmuje dopiero 17. miejsce w tabeli. Szóste miejsce - dające prawo gry w barażach o awans do Premier League - oddala się coraz bardziej.

Po raz kolejny zawiódł Grosicki. Polak zmarnował jedną dobrą okazję - jego strzał został zablokowany - a "Hull Daily Mail" uznało go za "ospałego, apatycznego". - To dobry piłkarz, ale ważne jest jego przygotowanie kondycyjne. Rozgrywał przeciętny mecz, ale zmieniłem go, by zachować pewien poziom zaangażowania - wyjaśnił zmianę Słucki.

Wraz z Markusem Henriksenem reprezetantant Polski otrzymał najniższą ocenę w zespole (4). - Nie zbliżył się do pełni swojego potencjału i nie mógł narzekać na zmianę w przerwie. Zmarnował najlepszą okazję w pierwszej połowie, ale jego gra bez piłki pozostawiała trochę do życzenia - napisano w pomeczowych ocenach.

W tym sezonie Grosicki strzelił trzy gole i zaliczył cztery asysty w trzynastu meczach Championship.