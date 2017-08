Cristiano Ronaldo wskazuje swoich potencjalnych następców

- To bardzo dobrze pytanie. Wielki potencjał mają Marco Asensio, Kylian Mbappe, Neymar, Ousmane Dembele, Eden Hazard, Marcus Rasfhord... i inni. W kolejnej generacji będzie co najmniej dziesięciu piłkarzy z wielkim, wielkim potencjałem - stwierdził Portugalczyk, który niedawno zdobył nagrodę UEFA dla najlepszego piłkarza minionego sezonu.

Ronaldo wskazał również swoich faworytów w Lidze Mistrzów. - Co roku to te same zespoły. Real, Barca, Bayern, PSG, Juve. Nie oczekuję niespodzianek w tym roku. Cztery z tych zespołów będą w półfinale - uważa Portugalczyk.