Krychowiak do Premier League? Decyzja zapewne już w środę

We wtorek wieczorem Krychowiak napisał na Twitterze, że wkrótce wraca do gry. To pierwszy wpis od półtora miesiąca, pomocnik PSG nie chciał też w ostatnim czasie udzielać żadnych wywiadów.

Z naszych informacji wynika, że piłkarz ma nadzieję na potwierdzenie wypożyczenia do Premier League już w środę. A "Guardian" napisał, że również w West Bromwich Albion wierzą w szybkie porozumienie z PSG. Polak miałby zostać wypożyczony na rok i w Anglii wrócić do gry po długiej przerwie.

W Paris Saint Germain, mimo że był najdroższym transferem tego klubu w letnim okienku 2016 r, stał się z czasem piłkarzem niepotrzebnym. Ostatni raz zagrał w klubie w marcu, a w reprezentacji - w czerwcu 2017, pół meczu z Rumunią. Nie pojechał w ogóle na letnie tournee PSG, nie został powołany przez Adama Nawałkę na zgrupowanie przed meczami z Danią i Kazachstanem.