Kylian Mbappe piłkarzem PSG już we wtorek? Piłkarz potwierdza

- Kylian powiedział mi, że wszystko zostanie ogłoszone we wtorek - przyznał w rozmowie z dziennikarzami Rabiot. - To świetna informacja dla klubu. On jest młodym zawodnikiem, ale piłkarsko już dojrzałym, idealnie wpasuje się w zespół - dodał pomocnik paryżan.

Mbappe zostanie drugim najdroższym w historii piłkarzem, ale oficjalnie stanie się to dopiero w przyszłym roku. Jak poinformowało "L'Equipe", zawodnik do PSG trafi z Monaco na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupienia następnego lata za 180 mln euro, z czego 30 mln wynoszą zmienne. Wszystko po to, by uniknąć problemów z Finansowym Fair Play.

W tym okienku transferowym PSG pobiło rekord transferowy, kupując za 222 mln euro Neymara z Barcelony. Spekuluje się, że pieniądze, za które zawodnik wykupił swoją kartę zawodniczą od katalońskiego klubu, nie pochodziły jednak od PSG, a jednej z katarskich spółek powiązanych z prezesem paryżan Nasserem Al-Khelaifim. Oficjalnie Neymar pieniądze otrzymać miał za promowanie mistrzostw świata w Katarze. Nieoficjalnie to próba ominięcia zasad Finansowego Fair Play, dzięki któremu w teorii klub ze stolicy Francji nie zapłacił za Brazylijczyka nawet eurocenta. To, jak cała operacja została potraktowana przez UEFA w obliczu FFP, wciąż nie jest jasne.

Przyjście Mbappe za kwotę 180 mln euro tego lata niemal na pewno naruszyłoby jednak przepisy FFP, dlatego też paryżanie zdecydowali się na wypożyczenie piłkarza z opcją wykupu. Aby sfinalizować transfer w przyszłym roku, właściciele PSG będą musieli pozbyć się kilku swoich zawodników, by zrównoważyć bilans przychodów i wydatków. Na wylocie mają być m.in. Julian Draxler, Angel Di Maria, Hatem Ben Arfa czy Grzegorz Krychowiak.