Krystian Bielik kontuzjowany. Nici z transferu

19-letni Bielik był łączony z przenosinami do Norwich City lub Nottingham Forest, klubami występującymi na zapleczu angielskiej ekstraklasy. Do żadnego z tych zespołów Polak jednak teraz nie trafi. Kontuzja barku odniesiona podczas spotkania rezerw Arsenalu i Manchesteru City wykluczy z gry Bielika na czas od 6 do 8 tygodni. W piątek piłkarz przejdzie operację - poinformował dziennikarz Eleven Tomasz Ćwiąkała.

Bielik pozostanie zatem w Arsenalu prawdopodobnie co najmniej do końca roku.

Obrońca brał udział w niedawnych mistrzostwach Europy do lat 21, które odbyły się w Polsce. Biało-czerwoni zakończyli udział w turnieju już na fazie grupowej, a Bielik wszystkie spotkania obejrzał z ławki rezerwowych. Piłkarz zasłynął podczas młodzieżowego Euro głównie za sprawą ostrej krytyki pracy trenera Macieja Dorny po porażce ze Słowacją 1:2 w pierwszym spotkaniu. Za swoje słowa młody zawodnik później przeprosił.

Ostatnie pół roku sezonu 2016/2017 Bielik spędził na wypożyczeniu w Birmingham City, gdzie pozostawił po sobie dobre wrażenie. W barwach pierwszoligowca rozegrał 10 meczów.