Transfery. Fenerbahce walczy o Teodorczyka. Transfer do końca tygodnia?

Fenerbahce złożyło dwie oferty miesiąc temu. Temat upadł, bo Teodorczyk nie chciał słyszeć o grze w Turcji. Ale sytuacja się zmieniła. Polak nie dogaduje się z trenerem, nie odpowiada mu jego taktyka i w pięciu meczach tego sezonu zdobył tylko jednego gola. Wspaniałe chwile, kiedy z 22 golami zostawał królem strzelców Jupiler Pro League są już tylko odległym wspomnieniem.

Dlatego Turcy próbują jeszcze raz. I na negocjacje wysłali Mateję Kezmana. On, według tureckiej prasy, ma przekonać Belgów do transferu, czyli do obniżenia zaporowej ceny. Anderlecht chce wziąć za Teodorczyka 10 milionów euro.

Czasu na negocjacje jeszcze trochę zostało. W Turcji okno transferowe zamyka się 8 września. Jeśli Teodorczyk zdecyduje się na zmianę otoczenia, a kluby się porozumieją, to Polak zagra w jednym zespole z Roberto Soldado i Robinem van Persiem.