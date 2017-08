Transfery. Oficjalnie: Liverpool bije swój transferowy rekord. Naby Keita zostanie nowym piłkarzem

Juergen Klopp starał się pozyskać Gwinejczyka przez całe letnie okienko transferowe. Zespół z Lipska nie chciał jednak tracić w tym sezonie swojej gwiazdy przed występami w Lidze Mistrzów. Oba klub doszły w końcu do porozumienia i Keita przejdzie na Anfield Road 1 lipca 2018 roku.

Gwinejczyk w poniedziałek przejdzie testy medyczne w Liverpoolu. The Reds zapłacą zespołowi z Lipska 65-75 mln euro (zależnie od tego, czy niemiecki klub awansuje do europejskich pucharów). To transferowy rekord Liverpoolu, który pobił go już po raz drugi w tym oknie - wcześniejszym najdroższym transferem był Mohamed Salah z AS Romy (39 mln).

Co ciekawe, Liverpool mógł pozyskać Keitę za 50 mln - tyle wynosi jego klauzula odejścia, która będzie ważna od 2018 roku - jednak zdecydował się zapłacić za niego nawet 25 mln więcej. Dlaczego? Po to, by mieć pewność, że Gwinejczyk nie zmieni zdania i nie trafi do innego wielkiego klubu.

Naby Keita do zespołu z Lipska przeszedł z RB Salzburg. Niemcy zapłacili za niego 15 milionów euro. 22-latek w zeszłym sezonie zagrał w 31 spotkań, w których strzelił 8 goli i zaliczył 8 asyst.