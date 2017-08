Me siatkarzy 2017. Estonia - Polska 0:3. Trzy rzeczy po trzech setach: przez Słowenię do Rosji, w bloku drgnęło, ale wciąż szukamy formy

W grupie A Polska przegrała z Serbią 0:3 oraz pokonała po 3:0 Finlandię i Estonię. Dało jej to drugie miejsce. W barażu o ćwierćfinał w środę w Krakowie (godz. 20.30) zagramy ze Słowenią, która była trzecia w grupie C. Jeśli ją pokonamy, w czwartek o awans do strefy medalowej będziemy walczyć z Rosją.

Nie kalkulowali: ze Słowenią o Rosję

- Nie zaglądamy do grupy C, skupiamy się tylko na naszych meczach – zapewniał w rozmowie ze Sport.pl Bartosz Kurek po meczu z Finlandią. Przyjmujący nie chciał się zastanawiać nad rywalem w barażu o ćwierćfinał. A już na początku spotkania z Estonią trener Ferdinando De Giorgi dał odpowiedź na pytania tych (czyli prawie wszystkich), którzy zastanawiali się, czy Polacy będą chcieli uniknąć ewentualnego spotkania z Rosją w ćwierćfinale. Żeby to zrobić, z Estonią musieliby przegrać. Wtedy skończyliby grupę A na trzecim miejscu i z Rosją zmierzyliby się w przypadku wcześniejszego zwycięstwa nad Słowenią w barażu. Jednak żelazny skład Dawid Konarski, Kurek, Bartłomiej Lemański, Fabian Drzyzga, Michał Kubiak, Mateusz Bieniek i Paweł Zatorski wybrany na Estonię przez trenera był jasnym sygnałem, że gramy o zwycięstwo, nie kalkulujemy.

Dobrze to czy źle, trudno ocenić – w ćwierćfinale trudniejsza od Serbii może być Rosja, ale w barażu chyba lepiej grać ze Słowenią niż z Bułgarią. A czy to dobrze czy źle, że mając już pewny awans do barażu De Giorgi nie dał pograć więcej pograć zmiennikom? Kadra ma swoje problemy, ma co poprawiać, jej podstawowi zawodnicy potrzebują raczej gry niż odpoczynku. Dla nich to na pewno ważne, że zagrali, a rezerwowi też dostawali swoje szanse – już w pierwszym secie wchodzili Rafał Buzek (za Kurka), Łukasz Kaczmarek (za Konarskiego) i Artur Szalpuk, który zadebiutował w turnieju, w kolejnym pojawił się Grzegorz Łomacz (oczywiście za Drzyzgę), z wymienionych zmienników on i Kaczmarek zostali już na parkiecie do końca. Krótko mówiąc, nasza reprezentacja nie kalkulowała i – szukając jak najlepszych ustawień - budowała się na kolejne mecze.

Ciągle szukamy, a pora już znaleźć

Kto z podstawowych graczy naszej kadry nie prezentuje swojej normalnej formy? Na pewno Konarski. Z Serbią zagrał ze słabą, 35-procentową skutecznością ataku (8/23), z Finlandią był najwyżej solidny (9/17 – 53 proc.), z Estonią zszedł z boiska pod koniec pierwszego seta z zapisem 1/7 (14 proc.). W pierwszym meczu dorzucił dwa punkty blokiem, w kolejnych spotkaniach nie punktował już w żadnym innym elemencie. W kratkę gra Kurek. Z Serbią wypadł blado (5/15 w ataku), z Finlandią dobrze (9/17 w ataku, do tego cztery asy i dwa bloki), a z Estonią momentami błyszczał (obrony, bardzo dobre przyjęcie), ale momentami się męczył (6/18 w ataku i bez punktu w innych elementach). Rytm powoli łapią środkowi, a takiego tempa, które gubiłoby blok rywali w grze i z nimi, i z innymi zawodnikami nie może odnaleźć Drzyzga. Tak naprawdę żaden z Polaków nie gra bardzo dobrze, bo i Zatorski nie przypomina siebie z najlepszych czasów, i Kubiak, bo choć jest najlepszy z naszych (trzyma przyjęcie, szaleje w obronie, a kiedy trzeba, to nawet rozgrywa), to też nie atakuje jeszcze z taką skutecznością, z jaką potrafi. Czyli cały czas mamy nad czym pracować. Niepokoi tylko, że rusza już decydująca faza turnieju, w której powinniśmy pokazywać, co wypracowaliśmy, a nie ciągle jeszcze szukać i czekać.

W bloku drgnęło

W pierwszym secie meczu z Estonią Lemański i Bieniek zdobyli więcej punktów blokiem niż w dwóch wcześniejszych spotkaniach. Nadal nie były to liczby rzucające na kolana, bo wyższy ze środkowych zatrzymał rywali dwa razy (po dwóch kolejkach miał w dorobku tylko jeden punkt zdobyty w taki sposób), a niższy – raz. Ale to był sygnał, że coś drgnęło. Po dwóch setach bloków mieliśmy sześć (Lemański trzy, po jednym Kubiak, Bieniek i Kaczmarek), to już było dwa razy więcej niż w meczu z Finlandią. A skończyliśmy na 10 (cztery Lemański, trzy Kaczmarek, dwa Kubiak i jeden Bieniek). Nasza ściana musi się odbudować zwłaszcza jeśli będziemy chcieli na poważnie bić się z Rosją.