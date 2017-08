US Open. Trudna drabinka dla Łukasza Kubota i Marcelo Melo

Wojciech Michałowski

Marcelo Melo i Łukasz Kubot świętują wielki triumf (KIRSTY WIGGLESWORTH/AP)

Podczas tegorocznego US Open polscy kibice wiążą ogromne nadzieje w związku z występem Łukasza Kubota. Nasz deblista powalczy razem z Brazylijczykiem Marcelo Melo o drugi tytuł wielkoszlemowy, ale aby to osiągnąć, muszą pokonać trudną drogę do finału.

REKLAMA

Kubot i Melo notują fantastyczny sezon, dzięki czemu w Nowym Jorku są rozstawieni z

numerem drugim i znajdują się na samym dole turniejowej drabinki. Mimo to czeka ich

trudna droga do finału, ponieważ mogą się na niej znaleźć naprawdę solidni rywale. W pierwszej rundzie Polak z Brazylijczykiem zagrają z argentyńsko-brytyjską parą Guillermo Duran/Neal Skupski. Mecz ten nie powinien sprawić faworytom zbyt wielu problemów, ale później zaczną się schody. Kolejnymi przeciwnikami mogą być groźni Francuzi Edouard Roger-Vasselin i Julien

Benneteau, czyli mistrzowie French Open 2014. Aby dojść do półfinału, co Kubot i Melo z pewnością stawiają sobie za absolutne minimum, będą musieli pokonać najprawdopodobniej jedną z dwóch par: Oliver Marach/Mate Pavić, czyli rywali z finału Wimbledonu lub Boba i Mike’a Bryanów – najbardziej utytułowaną dwójkę w historii męskiego tenisa. Jeśli uda się dojść do najlepszej czwórki rozgrywek, czekać tam będą również potężni

przeciwnicy. Największe szanse daje się triumfatorom tegorocznego Rolanda Garrosa,

Ryanowi Harrisonowi i Michaelowi Venusowi lub rozstawionym z numerem trzecim

Francuzom Pierre-Hugues Herbertowi i Nicolasowi Mahutowi. W drugiej połowie drabinki znalazły się m.in. pary Jamie Murray/Bruno Soares [4], Ivan

Dodig/Marcel Granollers [6] czy Raven Klaasen/Rajeev Ram [7], ale największymi

faworytami do triumfu w całym turnieju są liderzy światowego rankingu – Fin Henri

Kontinen i Australijczyk John Peers. W turnieju deblowym US Open wystąpi jeszcze dwójka naszych reprezentantów. Marcin

Matkowski zagra w parze z Białorusinem Maksem Mirnym, a ich pierwszymi rywalami będą młodzi Amerykanie Taylor Fritz i Reilly Opelka. Alicja Rosolska i Nao Hibino zmierzą się natomiast z ukraińsko-chińską dwójką Kateryna Bondarenko/Chen Liang. Pierwsze mecze deblowe zostaną rozegrane w środę 30 sierpnia.

Znasz czołowe tenisistki świata? Czy aby na pewno? [QUIZ] 1/10 Jak nazywa się ta tenisistka? Lucie Safarova Timea Bacsinszky Karolina Pliskova