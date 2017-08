El. MŚ 2018. Maciej Makuszewski: Stać mnie na szybkie wejście do drużyny

Bartosz Rzemiński: Na zgrupowaniu reprezentacji jesteś po raz pierwszy. Jakie to uczucie?

Maciej Makuszewski: Czuję się fantastycznie. Bardzo się cieszę z tego powołania i z tego, że mogę tutaj być. Obecność w takim gronie to zawsze dodatkowy bodziec do ciężkiej pracy. Przyjechałem tu czerpać jak najwięcej i chce się pokazać z jak najlepszej strony.

Sygnały o powołaniu docierały do Ciebie dużo wcześniej?

Wcześniej pojawiały się informacje o tym, że być może zostanę powołany na zgrupowanie. Pochodziły one jednak głównie od trenerów klubowych, a ja sam nie skupiałem się na tym za bardzo, wolałem skoncentrować się na wykonywaniu swojej pracy w Lechu.

I opłaciło się…

Dokładnie. Moja ciężka praca w Poznaniu została doceniona przez selekcjonera.

Wreszcie zostałeś zauważony. Jak zareagowałeś na wiadomość o powołaniu?

Po tym, jak z dobrej strony prezentowałem się w Ekstraklasie, naprawdę bardzo fajnie było dowiedzieć się, że ktoś to docenia. Trener Nawałka zadzwonił do mnie i oficjalnie zaprosił mnie na zgrupowanie, wiadomo, że po cichu na to liczyłem, ale mimo wszystko radość była ogromna.

Sławomir Peszko opuścił zgrupowanie z kontuzją. Kuba Błaszczykowski po kontuzji dopiero do treningu wraca. Byłbyś gotowy wskoczyć do składu od razu w najbliższych meczach?

Nie ukrywam, że przyjechałem tutaj gotowy do gry i jeżeli dostanę szansę, to na pewno ją wykorzystam. Zdaję sobie sprawę z tego, że debiutanci rzadko od razu otrzymują możliwość gry. Wiem jednak, że stać mnie na szybkie wejście do drużyny i na to, by pomóc zespołowi w walce o zwycięstwa.

Czego spodziewasz się po drużynie i innych powołanych? Jakiej atmosfery?

Atmosfera będzie na pewno fantastyczna, myślę więc, że reszta powołanych zawodników, którzy bywali tutaj częściej, przyjmie mnie bardzo dobrze. To, jak kadra jest zgrana widać na boisku i poza nim. Wyniki mówią same za siebie. Myślę, że szybko wkomponuję się do zespołu.

Przed Wami ostatnia prosta w walce o awans na mistrzostwa. Będzie ciężko?

Na pewno czekają nas bardzo trudne spotkania, ale jeśli zagramy na miarę swoich możliwości, będziemy mieli szansę na to, by zapewnić sobie awans na mistrzostwa nawet po dwóch najbliższych meczach. Najpierw jednak Danię i Kazachstan trzeba pokonać.