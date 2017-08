Premier League. Chelsea pozyska Alexa Oxlade'a-Chamberlaina

24-letni zawodnik jest wychowankiem Southamptonu, skąd w 2011 roku trafił do Arsenalu. W poprzednim sezonie zawodnik wystąpił w 45 meczach, w których strzelił sześć goli i zanotował 11 asyst.

Obecna umowa Oxlade'a-Chamberlaina z klubem z Emirates Stadium wygasa z końcem obecnego sezonu. Media na Wyspach od dłuższego czasu spekulowały, że reprezentant Anglii nie podpisze nowego kontraktu, co miało ściągnąć uwagę m.in. Chelsea.

W poniedziałek portal Skysports.com poinformował, że mistrzowie Anglii porozumieli się z Arsenalem w kwestii odstępnego za piłkarza. Według nieoficjalnych informacji, klub ze Stamford Bridge zapłaci lokalnemu rywalowi za Oxlade'a-Chamberlaina około 35 mln funtów.

Jeśli 24-latek trafi do Chelsea, to zostanie piątym letnim transferem klubu. Wcześniej do drużyny Antonio Conte trafili Antonio Rudiger, Alvaro Morata, Tiemoue Bakayoko oraz Willy Caballero.