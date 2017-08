El. MŚ 2018. Filip Starzyński: Do Danii jedziemy po zwycięstwo

Jedną z najważniejszych informacji przed najbliższymi meczami reprezentacji Polski jest to, że ofensywni piłkarze powołani przez Adama Nawałkę imponują formą strzelecką. W ostatnich meczach ligowych bramki zdobywali m.in. Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, czy Kamil Glik. – Na pewno taka forma naszych najlepszych zawodników cieszy. To dobry prognostyk przed spotkaniami z Danią i Kazachstanem. Od samego początku sezonu kluczowi zawodnicy reprezentacji są w dobrej formie, dzięki czemu jesteśmy pozytywnie nastawieni do nadchodzących wyzwań – skomentował grę kolegów Filip Starzyński.

Przed drużyną Adama Nawałki ostatnia prosta na drodze do awansu na Mistrzostwa Świata w Rosji. Dwie wrześniowe wygrane oraz korzystne rezultaty w innych meczach mogą zapewnić Polsce awans już po spotkaniu z Kazachstanem 4 września. 3 dni wcześniej trzeba jednak zdobyć komplet punktów w meczu z Danią. – Jesteśmy pozytywnie nastawieni i zmotywowani do gry. Sztab szkoleniowy z pewnością zadba o dobre przygotowanie do wyjazdowego starcia z Duńczykami. Wszyscy są w dobrej formie, więc do Kopenhagi jedziemy tylko po zwycięstwo – powiedział pomocnik Zagłębia Lubin.

- Reprezentacja Danii jest bardzo dobrym i wymagającym rywalem. W składzie Duńczyków jest wielu świetnych piłkarzy, mecz z nimi na pewno nie będzie łatwy i musimy dać z siebie wszystko. Jesteśmy jednak pewni swoich umiejętności i możemy być spokojni o wynik – zakończył 26-latek.