Mistrzostwa Europy 2017. Polska może zająć zarówno 1., jak i 4. miejsce [WARIANTY]

Bezpośrednio do ćwierćfinału awansuje tylko zwycięzca grupy. Druga i trzecia drużyna zagra w barażach, natomiast czwarta definitywnie pożegna się z turniejem. W najlepszej sytuacji jest Serbia, która ma 5 pkt i bilans setów 6-2. Za nią znajduje się Polska (3 pkt, 3-3), Finlandia (2 pkt, 3-5) oraz Estonia (2 pkt, 4-6).

Bilans setów może okazać się niezwykle ważny. W tabeli w pierwszej kolejności liczy się liczba wygranych meczów, a następnie zdobyte punkty, wyższy stosunek setów, małych punktów i na końcu mecze bezpośrednie.

Polska teoretycznie może zająć jeszcze pierwsze miejsce. By tak się stało, Serbia musi przegrać z Finlandią 0-3 lub 1-3, a Polska musi wygrać za trzy punkty z Estonią. Finlandia może też wygrać 3-2 z Serbią, ale wtedy Polska musi pokonać swojego ostatniego rywala do zera.

Możliwy jest również scenariusz, w którym Polska odpadnie z turnieju. By tak się stało, podopieczni Ferdinando De Giorgiego muszą przegrać z Estonią 0-3 lub 1-3, a Finlandia musi zdobyć co najmniej punkt z Serbią.

Co ważne, Polska będzie grać z Estonią znając wynik spotkania Serbii z Finlandią. Jeżeli faworyci wygrają za trzy punkty, to wtedy zwycięzca drugiego spotkania zajmie drugie miejsce w grupie, a przegrany trzecie.

W barażach druga drużyna z "polskiej" grupy zagrają z trzecią drużyną z grupy C, a druga z grupy C z trzecią z A. W grupie C prowadzi Rosja z 6 pkt. Drugie i trzecie miejsce zajmują Słoweńcy i Bułgarzy z trzema punktami, a najsłabsza Hiszpania nie ugrała jeszcze nawet seta.