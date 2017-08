Transfery. AS Monaco znalazło następcę Kyliana Mbappe. To Stevan Jovetić

Według tej samej gazety Mbappe zostanie wypożyczony z Monaco do PSG na rok, po czym zostanie wykupiony przez paryski klub. Nie będzie to od razu transfer definitywny ze względu na finansowe fair play (więcej szczegółów >>).

W jego miejsce Monaco chce pozyskać Stevana Joveticia z Interu Mediolan. Czarnogórzec nie mieści się w planach Luciano Spallettiego, a Sevilla ostatecznie nie wykupiła go po tym, jak spędził w niej drugą część poprzedniego sezonu. Joveticiem interesowały się również Newcastle United i Olympique Marsylia, ale wygląda na to, że trafi do Monaco. Ma kosztować 11 mln euro.