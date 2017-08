Serie A. Cudowny gol Zielińskiego zmobilizował Napoli (wideo)

Spotkanie nie układało się po myśli graczy z Neapolu. Od 15 minuty przegrywali oni na własnym stadionie z Atalantą Bergamo 0:1.

Mimo kilku dobrych sytuacji Lorenzo Insigne, gospodarzom wynik udało się zmienić dopiero w drugiej połowie. Polski pomocnik w 56. minucie dopadł do piłki i mocnym strzałem zza pola karnego umieścił ją w siatce. Futbolówka wpadła w samo okienko bramki strzeżonej przez Etrita Berishe.

Trafienie Polaka dodało gospodarzom dodatkowej energii. Pięć minut później na prowadzenie ekipę Maurizio Sarriego wyprowadził Dries Mertnes, a trzeciego gola dołożył Marko Rog.

Polak opuścił plac gry w 74. minucie. Za swój występ był mocno chwalony i zebrał od publiczności gromkie brawa. Zanotował 94% dokładnych podań. Cały mecz z ławki rezerwowych oglądał Arkadiusz Milik.

Grali Polacy

W innych spotkaniach Serie A Sampdoria wygrała na wyjeździe z Fiorentiną 2:1. Wkład w to zwycięstwo miał Karol Linetty, który grał od początku do końca. Bartosz Bereszyński dołączył do niego w 68. minucie, a Dawid Kownacki cały mecz obejrzał z ławki rezerwowych.

Bartosz Salamon grał 90 minut w wygranym 3:2 meczu jego Spal z Udinese. W meczowych statystykach zapisał się żółtą kartką za faul na rywalu.

Piotr Jaroszyński z ławki rezerwowych oglądał jak jego Chievo przegrało z Lazio 1:2. W sobotę Wojciech Szczęsny z ławki rezerwowych oklaskiwał hattricka Paulo Dybali i zwycięstwo Juventusu nad Genoą 4:2, a Roma z rezerwowym Łukaszem Skorupskim 1:3 przegrała z Interem. W innym ciekawym meczu AC Milan skromnie wygrał z Cagliari. W Mediolanie było 2:1