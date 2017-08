PSG dogadane z Monaco na Mbappe. Umowa w poniedziałek

Reprezentant Francji ma w poniedziałek przejść w Paryżu testy medyczne. Po tej formalności zostanie podpisana umowa wypożyczenia. PSG na razie zdecydowało się na tę formę ściągnięcia Mbappe do stolicy kraju. Wszystko, by nie narażać się na złamanie zasad finansowego fair play.

Rozmawiali z UEFA

Przedstawiciele ekipy z Parc des Princes nie chcąc narażać się na kary i zakazy transferowe dyskutowali i sondowali możliwy transfer Mbappe w komisji finasowego Fair Play UEFA. O tej sprawie wypowiedział się nawet prezydent Europejskiej Federacji Piłkarskiej Aleksander Ceferin. - Dyskutujemy i radzimy im w zakresie Finansowego Fair Play, ale cały czas podkreślamy, że jeśli nie uda im się spełnić jasno określonych zasad, to na pewno spotka ich kara i to sroga – podkreślał Ceferin. Prezes dodał że nie są to słowa skierowane tylko do działaczy z Paryża, ale do wszystkich klubów w Europie.

Wydaje się zatem, że działacze PSG wybrali bezpieczniejszą opcje sprowadzenia gwiazdy Monaco do Paryża. Wypożyczenie nie zachwieje mocno ich budżetem, który po tym roku obciążony będzie 222 milionami euro wydanymi na Neymara. W umowie z Mbappe jest jednak zapis o prawie wykupu gracza. Kwota transferu według „L’Equipe” razem z bonusami zbliżona jest do 180 milionów euro (bez nich 155 mln). Paryżanie jednak będą „martwić się” nią w kolejnych latach kiedy dojdzie do rzeczywistego wykupienia gracza. W ten sposób w jednym okienku transferowym pozyskają dwóch najdroższych na świecie piłkarzy, ale wydatki na nich rozłożą się w czasie.