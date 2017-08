Z FC Nantes do Chievo. Stępiński dogadany

Polski napastnik już porozumiał się z 14. drużyną poprzedniego sezonu Seria A. FC Nantes ustaliło też warunki wypożyczenia. Stepiński ma grać we Włoszech przez cały sezon. Parafowanie umowy nastąpi w poniedziałek.

Stępiński trafił do Ligue 1 latem ubiegłego roku. Dla Kanarków zdobył w sumie 7 goli, w tym 4 w lidze. Więcej grał na początku sezonu, gdy trenerem drużyny był Rene Girard. Gdy szkoleniowcem został Sergio Conceicao, jego pozycja w ataku spadła. Od 18 lutego Polak ani razu nie wyszedł na mecz w wyjściowej jedenastce Nantes. Portugalczyk stawiał na duet Emiliano Sala – Prejuce Nakoulma.

Sytuacja byłego gracza Ruchu Chorzów nie zmieniła się też po przyjściu do klubu Claudio Ranieriego. 22-latek powołany został na młodzieżowe mistrzostwa Polski, po których udał się na urlop. Do 7. ekipy Ligue 1 poprzedniego sezonu dołączył późno. Musiał nadrobić zaległości treningowe, więc jego przebicie się do pierwszego składu było zadaniem trudnym. Prezes Nantes, Waldemar Kita w niedawnej rozmowie ze Sport.pl zaznaczał, że jeśli Polak nie będzie grał, to klub zastanowi się nad jego przyszłością.

Stępiński w tym sezonie zagrał tylko przez minutę, podczas meczu z Troyes. Ponadto w ekipie Kanarków niedawno pojawił się nowy środkowy napastnik Kalifa Coulibaly, co ułatwiło działaczom z Francji decyzję o wypożyczeniu Polaka. Chociaż na stole była też oferta kupna gracza z Brescii (Serie B), jednak nie była mocno rozważana przez Nantes i samego gracza. W Chievo Stępiński dołączy do innego Polaka Pawła Jaroszyńskiego. W Serie A będzie 12 graczem z naszego kraju.