El. MŚ 2018. Adam Nawałka na konferencji prasowej: Podążamy w dobrym kierunku

- Mecze z Danią i Kazachstanem będą rozpoczęciem rundy rewanżowej w eliminacjach do mistrzostw świata. Jesteśmy do nich przygotowani pod każdym względem. Będziemy się starali dokładnie realizować nasz plan, jeśli pojawią się jakieś sytuacje do rozwiązania, będziemy szybko reagować. Jesteśmy w dobrych nastrojach, czekamy na przyjazd zawodników. Mam nadzieję, że wszyscy będą optymalnie przygotowani pod względem mentalnym i sportowym – rozpoczął Adam Nawałka.

- Wszyscy mamy nadzieję, że najbliższe mecze będą dla nas udane. Trzeba powiedzieć jednak, że Duńczycy prezentują bardzo wysoki poziom i nie spodziewamy się tutaj łatwego meczu. Nie myślimy też o tym, że po spotkaniu z Kazachstanem będziemy świętować awans. Ten awans będzie wypracowany dopiero po wygranych meczach, teraz skupiamy się tylko na tym najbliższym starciu z Danią. Bardzo ważne jest to, żeby zawodnicy również podchodzili do tego w ten sposób. Wiara w sukces zawsze jest w nas bardzo duża, a po każdym zwycięstwie jest oczywiście jeszcze większa, jest to nasza siła. Przenalizowaliśmy Duńczyków, znamy ich lepsze i słabsze strony. Przed każdym meczem najważniejsza jest jednak nasza gra, to co my prezentujemy i to jak my realizujemy nasze założenia – dodał selekcjoner.

Po czym dokonał krótkiej analizy najbliższego rywala reprezentacji Polski: Dania jest dobrą drużyną, bardzo dobrze zorganizowaną. Nasi rywale posiadają bardzo wysokie umiejętności indywidualne, ale grają również świetnie zespołowo. Musimy być więc przygotowani bardzo dobrze na to spotkanie, zarówno pod względem mentalnym, jak i oczywiście organizacyjnym. Mamy kilka nowych wariantów rozegrania stałych fragmentów gry i mam nadzieję, że one również pomogą nam w odpowiednim przygotowaniu. Wierzymy jednak w naszej umiejętności i w to, że jesteśmy w stanie zagrać dobry mecz z każdą drużyną, a także w to, że z każdym rywalem możemy walczyć o zwycięstwo. Po ostatnich spotkaniach jesteśmy przekonani o tym, że podążamy w dobrym kierunku. Duńczycy będą bardzo zdeterminowani, mecz z nami to dla nich ostatnia szansa na utrzymanie marzeń o wyjeździe na mistrzostwa. Mimo wszystko podchodzimy do tego meczu z dużym optymizmem.

- Myślę, że wszyscy zawodnicy będą bardzo dobrze przygotowani pod względem fizycznym. Do tej pory udawało nam się odpowiednio przeprowadzić mikrocykl treningowy. Zawodnicy mogli się zregenerować po grze w klubie, a jednocześnie przygotować się do meczów reprezentacyjnych. Zajęcia, które prowadzimy na siłowni pozwalają nam poprawić motorykę piłkarzy i są bardzo ważnym elementem zgrupowania. Nie sądzę, aby piłkarze m.in. Legii byli w gorszej kondycji, ponieważ rozegrali więcej meczów niż inni. Uważam, że to tylko pomoże w tym, aby prezentowali oni odpowiednio wysoki poziom. Obserwujemy wszystkich zawodników, prowadzimy ich pełny monitoring i znamy formę graczy, którzy nas interesują – skomentował aktualną dyspozycję zawodników Nawałka.

Podczas ostatniego letniego zgrupowania reprezentacji Polski wielu kadrowiczów powołanych na mecze reprezentacji negocjowało swoje transfery, co nieco zaburzało proces przygotowań do spotkań międzynarodowych. Podobna sytuacja może mieć miejsce przed spotkaniami z Danią i Kazachstanem. - Termin zgrupowania przypada na pewno na bardzo trudny okres. Niektórzy zawodnicy chcą jeszcze zmienić klub. Wszystko jednak będzie dobrze zorganizowane, tak jak było w przypadku np. Igora Lewczuka, który podczas przygotowań do meczów kadry poprosił mnie o kilka godzin wolnego czasu, aby móc przejść testy medyczne i podpisać kontrakt z nowym zespołem. Jeśli wszystko będzie dobrze przygotowane, ewentualne negocjacje transferowe nie będą miały wpływu na proces naszych przygotowań do spotkań z Danią i Kazachstanem – powiedział trener kadry.

Na zgrupowaniu przed najbliższymi meczami eliminacji do Mistrzostw Świata w Rosji największym nieobecnym jest zdecydowanie Grzegorz Krychowiak, który z powodu braku gry w klubie nie znalazł się na liście powołanych zawodników - Jestem cały czas w kontakcie z Grzegorzem Krychowiakiem. Mam nadzieję, że jego sprawy transferowe zostaną rozwiązane po jego i naszej myśli. Grzegorz jest zdeterminowany do tego, aby zmienić klub. Mam nadzieję, że mu się to uda, ma na to jeszcze tydzień, trzymam więc za to kciuki – zakończył Adam Nawałka.

W poniedziałek wszyscy piłkarze powołani na mecze z Danią i Kazachstanem mają stawić się w Warszawie. We wtorek i środę zawodnicy będą trenować. Odbędą się także jeszcze dwie konferencje prasowe, a w czwartek nasza reprezentacja wyleci do Kopenhagi, gdzie w piątek zmierzy się z reprezentacją Danii.