US Open. Andy Murray jednak nie zagra na Flushing Meadows

WM

KIRSTY WIGGLESWORTH/AP

Czekał do ostatniej chwili, mając nadzieje, że zdąży się wykurować na jeden ze swoich ulubionych turniejów. Niestety, kontuzja biodra wciąż jest zbyt poważna i Andy Murray dołączył do grona zawodników, którzy nie wystąpią w US Open.

REKLAMA

Bieżący sezon nie układa się po myśli najlepszych tenisistów ostatnich lat. Novak Djoković i Andy Murray zawodzą w niemal każdym turnieju i na domiar złego doskwierają im kontuzje. Serb o swojej rezygnacji z występu w US Open z powodu kontuzji łokcia poinformował już dawno, Szkot miał nadzieję do ostatniej chwili. Kontuzja stawu biodrowego okazała się jednak zbyt poważna. - Czuję zbyt duży ból, by zwyciężyć w turnieju, a przecież to chciałem tu osiągnąć. W ciągu kilku dni podejmę decyzję o tym, jak będzie wyglądał mój program startów w tym roku – powiedział zawiedziony wicelider światowego rankingu. Na Flushing Meadows zabraknie bardzo wielu czołowych zawodników, co nieczęsto się zdarza w turnieju wielkoszlemowym. Oprócz Djokovicia i Murraya nie zagrają m.in. obrońca tytułu, Stan Wawrinka, który przejdzie operację kolana oraz Milos Raonić, któremu doskwiera ból w lewym nadgarstku. US Open startuje 28 sierpnia. Najwyżej rozstawieni będą Rafael Nadal, Roger Federer i Alexander Zverev.