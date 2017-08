Żużel. Grand Prix Polski w Gorzowie. Polak strącony z pierwszego miejsca

Nie tak miał wyglądać sobotni wieczór podczas Grand Pix na żużlu w Gorzowie. Chociaż Bartosz Zmarzlik dostał się do finału, to niestety w decydującym momencie zdefektował motocykl gorzowskiego zawodnika, który uznawany był za faworyta.

Zawody w Gorzowie wygrał Tai Woffinden, który w klasyfikacji generalnej przesunął się na czwartą pozycję. Awansował w niej także Jason Doyle. W sobotę Australijczyk zdobył 14 punktów i zepchnął z pierwszego miejsca Macieja Jankowskiego, który zdobył ledwie sześć punktów.

Do finału oprócz Zmarzlika awansował też Patryk Dudek. Zajął w nim drugie miejsce, ale we wcześniejszych biegach uzbierał ledwie osiem punktów. – To był naprawdę ciężki turniej, mogli coś zrobić z torem, aby było więcej ścigania – mówił po zawodach Dudek.

– Czułem szybkość, nie miałem jednak szczęścia w losowaniu, bo akurat na początku stawałem na tych polach startowych, z których ciężko było coś wywalczyć. Woffinden w finale mnie minął, wisienki na torcie więc nie ma, ale jest z czego się cieszyć. Mamy kolejny finał, wciąż wysokie miejsce, walczymy dalej.

Za dwa tygodnie – 9 września – żużlowcy walczący o tytuł mistrza świata spotkają się w Teterowie w Niemczech.

WYNIKI TURNIEJU GRAND PRIX W GORZOWIE:

1. Tai Woffinden (Wielka Brytania) – 1. miejsce w finale, 18 (3,2,2,3,3,2,3), 2. Patryk Dudek (Polska) – 2. miejsce w finale, 13 (0,3,1,2,2,3,2), 3. Jason Doyle (Australia) – 3. miejsce w finale, 14 (1,3,2,3,1,3,1), 4. Bartosz Zmarzlik (Polska) – 4. miejsce w finale, 10 (3,1,1,2,1,2,0), 5. Emil Sajfutdinow (Rosja) 11 (2,3,3,0,3,0), 6. Fredrik Lindgren (Szwecja) 11 (1,1,3,2,3,1), 7. Piotr Pawlicki (Polska) 9 (w,3,1,1,3,1), 8. Michael Jepsen Jensen (Dania) 8 (3,1,2,0,2,0), 9. Matej Zagar (Słowenia) 7 (1,0,3,3,0), 10. Vaclav Milik (Czechy) 7 (2,0,3,1,1), 11. Martin Vaculik (Słowacja) 7 (2,2,0,2,1), 12. Krzysztof Kasprzak (Polska) 6 (3,0,0,3,0), 13. Maciej Janowski (Polska) 6 (2,2,0,0,2), 14. Antonio Lindback (Szwecja) 5 (0,2,2,1,0), 15. Martin Smolinski (Niemcy) 4 (1,0,1,w,2), 16. Chris Holder (Australia) 2 (0,1,0,1,0).

KLASYFIKACJA GENERALNA GP 2017: 1. Doyle – 97 pkt, 2. Janowski – 94, 3. Dudek – 93, 4. Woffinden – 89, 5. Lindgren – 87, 6. Zmarzlik – 80, 7. Sajfutdinow – 79, 8. Vaculik – 66, 9. Lindback – 60, 10. Pawlicki – 59, 11. Zagar – 58, 12. Holder – 52, 13. Hancock – 45, 14. Iversen – 44, 15. Kildemand – 26, 16. Milik – 20, 17. Pedersen – 8.

