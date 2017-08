LGP w Hakubie. Sukces Klemensa Murańki. Polak na podium konkursu

W pierwszym konkursie w Hakubie zabrakło wszystkich skoczków czołowej dziesiątki klasyfikacji generalnej LGP. Mimo wszystko zawodnicy, którzy wystartowali w zmaganiach na olimpijskiej skoczni w Japonii, stworzyli całkiem ciekawe widowisko.

Jeszcze w serii próbnej najlepiej prezentował się zawodnik gospodarzy Junshiro Kobayashi. 26-latek skoczył również najdalej w pierwszej serii konkursu, w której oddał skok na odległość 130 m, dzięki czemu prowadził z przewagą niemal 8 punktów nad drugim Anze Laniskiem.

Do drugiej serii awansowali wszyscy reprezentanci Polski. Klemens Murańka po skoku na 122,5 m zajmował 9.lokatę, w drugiej dziesiątce znalazł się Jan Ziobro, a w trzeciej Aleksander Zniszczoł i Krzysztof Miętus. Miętus co prawda po swoim skoku zajmował 31. miejsce, ale dyskwalifikacja Mackenzie Boyd-Clowesa za nieprzepisowy kombinezon sprawiła, że Polak wskoczył do grona zawodników, którzy pomyślnie przeszli pierwszą serię.

W drugiej próbie świetnie spisał się Klemens Murańka, który uzyskał 127,5 m. Z ośmiu zawodników oddających skok po reprezentancie Polski, tylko dwóch zdołało go wyprzedzić. Byli to Kenneth Gangnes, który skoczył na odległość 128,5 m, a także Junshiro Kobayashi, który w drugiej serii skoczył mniej od Polaka i Norwega (125,5 m), ale pierwsza próba pozwoliła mu obronić najwyższą lokatę.

Wyniki pierwszego konkursu indywidualnego w Hakubie:

1. Junshiro Kobayashi - Japonia

2. Kenneth Gangnes - Norwegia

3. Klemens Murańka - Polska

4. Anze Semenic - Słowenia

5. Anze Lanisek - Słowenia

6. Simon Ammann - Szwajcaria

7. Jewgienij Klimow - Rosja

8. Taku Takeuchi - Japonia

9. Tilen Bartol - Japonia

10. Rok Justin - Czechy

---------------------------------------------

16. Jan Ziobro - Polska

28. Aleksander Zniszczoł - Polska

30. Krzysztof Miętus - Polska