I liga. Były piłkarz Realu Madryt zagra w Stomilu Olsztyn

Środkowy pomocnik ze Stomilem trenował od poniedziałku, a w piątek wieczorem ogłoszono, że podpisał on kontrakt z klubem z Olsztyna. 25-latek związał się z I-ligowym klubem rocznym kontraktem z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

W przeszłości Ramirez był piłkarzem m.in. Getafe, Valencii i Realu Madryt. Nigdzie nie zadebiutował jednak w pierwszej kadrze. W zespole Realu Madryt C zawodnik rozegrał 55 spotkań, w których strzelił 15 goli, a w rezerwach Valencii wystąpił 33-krotnie.

Co ciekawe pomocnik, w trakcie sześciu lat w młodzieżowych drużynach Królewskich, dorobił się opaski kapitańskiej, nie pomogło mu to jednak w przebiciu się do pierwszej kadry aktualnych mistrzów Hiszpanii.

Ostatni sezon Daniel Ramirez spędził w IV-ligowym hiszpańskim Internacional de Madrid, dla którego w 19 występach strzelił cztery gole.