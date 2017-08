FC Barcelona nie zwalnia tempa. Transfer Coutinho coraz bliżej?

Jak informują hiszpańskie media FC Barcelona po pozyskaniu Ousmane`a Dembele z Borussii Dortmund chce jak najszybciej dopiąć szczegóły transferu Philippe Coutinho z Liverpoolu. Wysłannicy Blaugrany w sobotę spotkają się z przedstawicielami zawodnika.

Agenci Coutinho podkreślają, że zawodnik chce opuścić Anglię i jest zdecydowany na przenosiny do Hiszpanii. Brazylijczyk może kosztować nawet 150 milionów euro. Pomimo tego, że Juergen Klopp wielokrotnie mówił o tym, że 25-latek nie jest na sprzedaż, szefowie Barcelony mają nadzieję, że transfer mimo wszystko dojdzie do skutku i zostanie sfinalizowany najpóźniej we wtorek.

Philippe Coutinho nie zagrał w tym sezonie Premier League jeszcze ani jednego meczu. Oficjalnym powodem absencji piłkarza jest jego kontuzja. Hiszpańscy dziennikarze nie mają jednak wątpliwości, że jest to część gry zawodnika, który w ten sposób chce wymusić na szefach Liverpoolu zgodę na transfer.