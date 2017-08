Trener Hull City ma duży ból głowy. Chodzi o Kamila Grosickiego

- Kamil, gdy chce, może wygrać każdy mecz w Championship - stwierdził Słucki. - Teraz tego chciał i zobaczymy to w kolejnych meczach. To jak dwie strony monety. Z jednej był to niesamowity występ, z drugiej może odejść z klubu. Każdy chce jak najlepiej dla siebie, ale zobaczymy. Następny tydzień będzie bardzo ekscytujący jeśli chodzi o transfery do klubu, ale niektórzy mogą odejść.

Grosicki marzy o powrocie do Premier League, czego nigdy nie ukrywał. Czas na transfer ma do zamknięcia okna, czyli do czwartku 31 sierpnia.