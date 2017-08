Mike Taylor z koszykarzami do 2019 roku

Decyzja PZKosz. żadnym zaskoczeniem nie jest. Negocjacje z trenerem były prowadzone od miesięcy, a ogłoszenia porozumienia oczekiwano od kilku tygodni. O przedłużeniu kontraktu z Taylorem dowiedzieliśmy się niespełna tydzień przed pierwszym meczem mistrzostw Europy.

-Polski Związek Koszykówki przedłużył współpracę z trenerem Mikem Taylorem o następne dwa lata. To oznacza, że będzie on trenerem głównym zarówno na najbliższym EuroBaskecie, jak i w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Praca trenera zostanie oceniona po tych dwuetapowych kwalifikacjach lub po zakończeniu turnieju - powiedział Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Jak zaznaczył Bachański wyniki, jakie osiągnie kadra podczas najbliższych mistrzostw Europy nie będą miały wpływ na kontrakt z trenerem. Od 31 sierpnia Biało-Czerwoni będą rywalizować w fazie grupowej w Helsinkach, gdzie zmierzą się z gospodarzami oraz Francją, Grecją, Islandią i Słowenią. Awans do kolejnego etapu turnieju, który odbędzie się w Stambule, wywalczą cztery najlepsze ekipy.

Nowe, dwuetapowe kwalifikacje do mistrzostw świata rozpoczną się w listopadzie. Polska będzie walczyć o awans do drugiej fazy z Kosowem, Litwą i Węgrami. Grę w kolejnej rundzie będą miały zapewnione trzy czołowe ekipy.

Taylor został trenerem reprezentacji koszykarzy w 2014 roku. Od tego czasu kadra dwukrotnie zakwalifikowała się do mistrzostw Europy - za każdym razem zajmując pierwsze miejsce w grupie. W 2015 doszła do 1/8 finału EuroBasketu we Francji.