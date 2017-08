Mayweather - McGregor. "Z walki wszech czasów zostanie tylko wielka farsa"

Joanna Jędrzejczyk (mistrzyni UFC w wadze słomkowej):

Walkę wygra Conor McGregor. Po treningu medialnym tylko wzmocnił we mnie wiarę w swój sukces. Z obozu McGregora wiem, że bardzo mocno przyłożył się do przygotowań. Włożył w nie jeszcze więcej energii niż zwykle. Conor jest stawiany na pozycji przegranego, bo Mayweather to wielki zawodnik. Jest żyjącą legendą i najlepszym pięściarzem wszech czasów, ale jeśli na świecie istnieje człowiek, który może go pokonać, to jest nim właśnie McGregor. Nie jestem za McGregorem z powodu sympatii, jaką go darzę. Bardzo w niego wierzę. Zawsze realizuje swoje założenia. Po prostu zmienia świat. Jego siła ciosu, timing i szybkość powinny mu w tym pomóc kolejny raz.

Bartłomiej Szypowski (redaktor Sport.pl):

McGregor jest wspaniałym zawodnikiem MMA, ale w pojedynku na zasadach bokserskich z najlepszym pięściarzem XXI wieku będzie bezradny. Na zwycięstwo nie ma najmniejszych szans. To będzie popis Mayweathera. Mam nadzieję, że Amerykanin zachowa pozory i pozwoli kibicom nacieszyć się wielkim eventem. Z drugiej strony ma wszystko, aby sprawić, że z walki „wszech czasów” zostanie tylko wielka farsa. Schowany za barkiem, z opuszczoną gardą, może zacząć ośmieszać Irlandczyka, albo po prostu posłać go na deski na początku starcia.

Norman Parke (zawodnik KSW):

Najlepszy na świecie bokser defensywny kontra zawodnik z nokautującą siłą pojedynczego ciosu… Ciekawie będzie zobaczyć, jaką strategię obierze Conor, by sprowokować Floyda do kontry, bo to będzie jego jedyna szansa w tym starciu. Chociaż z drugiej strony Mayweather jest świadomy siły Conora, więc pewnie sprawi, żeby ten chybił wielokrotnie. Im dłużej walka będzie trwała, tym lepiej dla Floyda. Pod koniec i tak obaj będą milionerami!

Mariusz Olkiewicz (redaktor naczelny InTheCage.pl):

Wynik tej walki zależy od tego czy jest ona ustawiona. Jeśli jest to wygra Conor żeby można było zrobić trylogię i przejść z milionów na miliardy do podziału. Jeśli walka ma się potoczyć "naturalnie" to na punkty wygra Floyd, żeby skasować jak najwięcej z przerw reklamowych. Nie ma możliwości, aby debiutant pokonał mistrza świata kilku kategorii na jego podwórku. 8-uncjowe rękawice czy dopuszczenie techniki "Superman Punch" to mydlenie oczu fanom, aby jak pomyśleli, że może jednak Irlandczyk coś ugra. Nie ugra, ale co za różnica - on już wygrał.

Mateusz Masternak (pięściarz):

Walka przynajmniej na papierze zapowiada się interesująco – niepokonany pięściarz i najbardziej charyzmatyczny mistrz mieszanych sztuk. Ale kiedy przejdziemy do części praktycznej, tak dobrze to już nie wygląda. Na tle innych zawodników MMA techniki Conora prezentują się bardzo dobrze. Bardzo dużo swoich walk kończył w sposób bokserski i zapewne wielu fanów nieco przewartościowało jego klasę jako boksera. Treningi medialne – z jednej strony chciałoby się pozostawić bez komentarza, a z drugiej strony… to po prostu nie jest boks. Juniorzy w miejscowym klubie bokserskim prezentują lepsze umiejętności bokserskie. Myślę, że przez kilka pierwszych rund McGregor może być niewygodny, ponieważ z pewnością Floyd nie znalazł sparingpartnera, który odtworzyłoby styl rywala. Największym atutem Irlandczyka może być dwuletnia przerwa w startach oraz 40 lat na karku Mayweathera. Pytanie, w jakiej formie będzie Floyd i jak traktuje ten pojedynek. Jeśli zostało mu coś z dawnego kunsztu, to Conor będzie bez szans. Kolejne pytanie, jak Conor poradzi sobie z 12-rundowym dystansem pojedynku. Przy czym 12-rundowego sparingu nie można porównywać z 12-rudnową walką. Zresztą, o czym ja mówię! W tej walce nie chodzi o sport, tylko o pieniądze. Niech McGregor wyjdzie do ringu z Golovkiem albo Alvarezem, pięściarzami w kwiecie wieku, wtedy porozmawiamy o sporcie.