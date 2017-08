Mistrzostwa Europy siatkarzy, Ekstraklasa i bokserska walka roku [SPORTOWY ROZKŁAD WEEKENDU]

SOBOTA

Lotto Ekstraklasa

15.30 Korona Kielce – Bruk-Bet Termalica

Oba zespoły słabo zaczęły nowy sezon Ekstraklasy, w sześciu meczach zdobywając jedynie 5 punktów. Niewielkim faworytem będzie Korona, głównie ze względu na własny stadion.

Typ Sport.pl: Korona

18:00 Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice

Będzie to starcie ekip, z których jedna walczy o mistrzostwo Polski, a druga zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Pytanie brzmi, jak Jagiellonia przywita swojego lidera z poprzedniego sezonu, Konstantina Wassiljewa i ile bramek zdoła wbić jego nowej drużynie. Bo w jej zwycięstwo nikt chyba nie śmie wątpić.

Typ Sport.pl: Jagiellonia

20.30 Wisła Kraków – Lechia Gdańsk

Mimo, że oba kluby powinny walczyć o mistrzostwo Polski, to póki co tylko Wisła ze znakomitym Carlitosem w składzie spełnia oczekiwania. Z 12 punktami zajmuje trzecie miejsce w tabeli Ekstraklasy, Lechia jest natomiast dwunasta. Własny stadion i kibice powinni pomóc „Białej Gwieździe” odnieść czwarte zwycięstwo w sezonie.

Typ Sport.pl: Wisła

Bundesliga

15.30 Werder Brema – Bayern Monachium

Robert Lewandowski narzeka, niemieckie media wieszczą rozbrat kapitana reprezentacji Polski z klubem, atmosfera w Bayernie daleka jest od wyśmienitej, ale mecz w Bremie nie powinien być problemem dla aktualnych mistrzów Niemiec. Każdy inny rezultat niż pewne zwycięstwo z Werderem będzie w Monachium traktowany jako sensacja.

Typ Sport.pl: Bayern

ME w siatkówce

17.30 Estonia – Serbia

Bolesna porażka w meczu otwarcia zmusza naszych siatkarzy do spoglądania na formę grupowych rywali. Serbów już poznaliśmy, dlatego wiemy, że Estonia nie powinna być dla nich absolutnie żadnym problemem.

Typ Sport.pl: Serbia

20.30 Finlandia – Polska

Nasi siatkarze wciąż twierdzą, że celują w złoto mistrzostw Europy, więc pora pokazać swój potencjał. Reprezentacja Finlandii jest drużyną solidną, ale spokojnie do pokonania. Wszyscy liczymy na szybkie 3:0 i koniecznie trzeba ten plan zrealizować, bo każdy stracony set oddala nas od awansu.

Typ Sport.pl: Polska

17.30 Rosja – Słowenia

Rosjanie w swoim drugim meczu (w pierwszym pokonali 3:0 Bułgarię) meczu podejmą Słowenię i wcale nie musi to być dla nich spacerek. Dwa lata temu Słoweńcy zdobyli niespodziewanie srebro ME i z pewnością myślą o powtórzeniu sukcesu. Może to być jedno z ciekawszych starć fazy grupowej.

Typ Sport.pl: Rosja

20.30 Bułgaria – Hiszpania

Bułgarzy od zawsze są zespołem mierzącym wysoko. Po gładkiej porażce z Rosją czeka ich spotkanie z przeciętną Hiszpanią, która awansowała dopiero po barażach. Mecz ten nie pokaże siły podopiecznych Płamena Konstantinowa, ale na pewno doda pewności siebie przed kolejnymi.

Typ Sport.pl: Bułgaria



18.15 Alaves – Barcelona

Po bolesnej porażce z Realem Madryt w Superpucharze Hiszpanii Messi i spółka bardzo pewnie pokonali w pierwszej kolejce La Liga Betis. Argentyńczyk nie zdobył jednak w tym meczu bramki, dlatego w kolejnym postara się poprawić. Z Alaves trafienie do siatki nie powinno być dla niego problemem.

Typ Sport.pl: Barcelona

Ok. 4 w nocy Floyd Mayweather Jr. – Conor McGregor

W Las Vegas dojdzie do walki roku pomiędzy niepokonanym na zawodowych ringach Floydem Mayweatherem Jr. a gwiazdą UFC i jednym z najlepszych zawodników MMA, Conorem McGregorem. Wielkim faworytem jest Amerykanin, ale Irlandczyk odgraża się, że nigdy nie był tak perfekcyjnie przygotowany i bez problemów znokautuje starszego rywala. W MGM Grand będzie się działo!

Typ Sport.pl: Mayweather



Ponadto:

Od 13.30 mecze 3. kolejki Premier League, m.in. Bournemouth - Manchester City, Chelsea - Everton, MU - Leicester

Od 15.30 mecze 2. kolejki Bundesligi, m.in. Borussia Dortmund – Hertha Berlin

Od 17:00 mecze 6. kolejki I ligi piłkarskiej

Od 18:00 mecze 2. kolejki Serie A, m.in. Roma – Inter

Od 18:15 mecze 2. kolejki La Liga, m.in. Las Palmas – Atletico Madryt

Od 20:00 mecze 4. kolejki Ligue 1

NIEDZIELA

Lotto Ekstraklasa

15:30 Lech Poznań – Arka Gdynia

Jeśli drużyna Jacka Ojrzyńskiego zepnie się i zagra na swoim najwyższym poziomie, to w Poznaniu może mieć miejsce bardzo ciekawe spotkanie. W innym przypadku Lech powinien spokojnie poradzić sobie z Arką, a nawet wbić jej kilka goli.

Typ Sport.pl: Lech

15:30 Sandecja Nowy Sącz – Pogoń Szczecin

Sandecja to idealny zespół dla Pogoni do pokonania i uwierzenia we własne możliwości po przeciętnym początku sezonu. Drużyna z Nowego Sącza potrafi jednak zaskoczyć, co pokazała pokonując Jagiellonię na stadionie w Białymstoku. Zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli, więc ciężko wskazać bezsprzecznego faworyta.

Typ Sport.pl: Remis

18:00 Legia Warszawa – Zagłębie Lubin

Blamaż w dwumeczu z Sheriffem Tyraspol spowodował, że Legia musi zdobyć mistrzostwo Polski, aby bieżący sezon nie był totalną katastrofą. Rywalem w siódmej kolejce Ekstraklasy będzie niespodziewany lider i drużyna prezentująca się w ostatnim czasie znakomicie – Zagłębie Lubin. Na Łazienkowskiej szykuje się prawdziwa bitwa.

Typ Sport.pl: Legia

PIŁKA NOŻNA

22.00 Real Madryt – Valencia

Real ma trochę kłopotów kadrowych - za kartki pauzuje Sergio Ramos, wciąż zawieszony jest Cristiano Ronaldo, nie wiadomo, czy na mecz z Valencią wyleczy się Raphael Varane, ale zakładać tu jakikolwiek inny wynik niż wygrana „Królewskich” byłoby niepodobieństwem. Real funkcjonuje bezbłędnie, niezależnie od tego, kogo Zinedine Zidane desygnuje do gry.

Typ Sport.pl: Real

20.45 Napoli - Atalanta Bergamo

Napoli bez kłopotów awansowało do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu z Niceą na boisku pojawił się Piotr Zieliński, który rozegrał bardzo dobre zawody - kilkukrotnie po jego zagraniach mógł paść gol, Polak mógł zanotować aż trzy asysty. Ale ligowe starcie z Atalantą zarówno on, jak i Arkadiusz Milik rozpoczną zapewne na ławce rezerwowych.

Typ Sport.pl: Napoli



21.00 Monaco – Marsylia

Wyprzedane i wyprzedawane wciąż Monaco - coraz głośniej mówi się o transferze Kyliana Mbappe do PSG, ruch wydaje się niemal przesądzony - mimo ubytków kadrowych zaczęło sezon znakomicie. Drużyna z Księstwa wygrała wszystkie trzy mecze ligowe i w tabeli ustępuje tylko Paris Saint-Germain. Olympique w lidze też jeszcze nie przegrało - z siedmioma punktami jest na 5. miejscu, dlatego Kamila Glika i spółkę czeka niełatwa przeprawa.

Typ Sport.pl: Monaco

ME w siatkówce

17:30 Słowacja – Włochy

Łatwo, szybko i bezboleśnie – tak powinni wygrać to spotkanie Włosi i jeśli tak się nie stanie, będzie niespodzianka. Podopieczni Gianlorenzo Blenginiego są mocnym kandydatem do tytułu, dlatego przeciętna Słowacja raczej im nie zagrozi.

Typ Sport.pl: Włochy

20:30 Francja – Holandia

Obrońcy tytułu są w wielkiej formie i na pewno nie widzą innej możliwości jak powtórzenie sukcesu sprzed dwóch lat. Holendrzy powinni być usatysfakcjonowani, jeśli przekroczą w secie 20 punktów, choć i to może się okazać zbyt trudne w starciu z trójkolorowym walcem.

Typ Sport.pl: Francja

17:30 Belgia – Turcja

20:30 Czechy – Niemcy

Ponadto:

14:00 Formuła 1 – Grand Prix Belgii

Od 14.30 mecze 3. kolejki Premier League, m.in. Liverpool – Arsenal

Od 14:45 mecze 6. kolejki I ligi piłkarskiej

Od 18:00 mecze 2. kolejki Serie A, m.in. Napoli – Atalanta

Od 15:00 mecze 4. kolejki Ligue 1, m.in. Monaco – Marsylia

Od 18:15 mecze 2. kolejki La Liga

ewentualny finał Agnieszki Radwańskiej w New Haven