Maciej Makuszewski powołany do reprezentacji. "Na moją życiową formę dopiero przyjdzie czas"

Selekcjoner reprezentacji Polski w piątek podał nazwiska ligowców, którzy uzupełnili kadrę na mecze z Danią i Kazachstanem. Wśród powołanych zgodnie z oczekiwaniami znaleźli się Artur Jędrzejczyk, Michał Pazdan, Krzysztof Mączyński (wszyscy Legia Warszawa), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Filip Starzyński (Zagłębie Lubin). Adam Nawałka powołał również jednego debiutanta – Macieja Makuszewskiego z Lecha Poznań.

Makuszewski od początku sezonu znajduje się w bardzo wysokiej formie. Po tym, jak Lech Poznań wykupił skrzydłowego z Lechii Gdańsk za 300 tysięcy euro, 27-latek prezentuje się coraz lepiej. W tym sezonie rozegrał on już 12 oficjalnych spotkań dla Kolejorza, w których zaliczył 5 asyst i strzelił jednego gola. Zawodnik Lecha strzela lub asystuje w Ekstraklasie co 86 minut, co czyni go czwartym najlepszym zawodnikiem w lidze pod tym względem.

Wielu ekspertów uważa, że Makuszewski w tej chwili jest jednym z najlepszych skrzydłowych w Ekstraklasie i idealnie sprawdzi się jako alternatywa dla Jakuba Błaszczykowskiego i Kamila Grosickiego, ponieważ może grać na obydwu stronach boiska. – Już pod koniec zeszłego sezonu wszystko zaczęło się zmieniać. Myślę, że od jakiegoś czasu prezentuję się całkiem nieźle. Czuję się bardzo dobrze, jestem pozytywnie naładowany i zmotywowany przed każdym meczem. Mam jednak nadzieje, że na moją życiową formę dopiero przyjdzie czas – mówił ostatnio Makuszewski.

Makuszewski to absolutny debiutant w reprezentacji Polski. Wcześniej wychowanek UKS SMS Łódź zagrał jedynie dwa razy w młodzieżowej kadrze. – Wcześniej dostawałem sygnały, że jestem obserwowany. Gdybym dostał powołanie, z pewnością byłoby to spełnienie marzeń – powiedział kilka dni temu zawodnik.

Pomocnik Lecha Poznań o występy w reprezentacji najprawdopodobniej będzie rywalizował ze Sławomirem Peszko, który do tej pory był etatowym zmiennikiem skrzydłowych Adama Nawałki. – Wydaje mi się, że mamy nieco inne pozycje. Nie chcę absolutnie oceniać innych zawodników. Uważam, że Sławek jest również w dobrej formie, ostatnio oglądałem mecz Lechii, w którym strzelił bramkę – komentował grę swojego kolegi z kadry Makuszewski.

Wydaje się jednak, że w przypadku wyboru zmiennika dla Jakuba Błaszczykowskiego lub Kamila Grosickiego pierwszeństwo przed Sławomirem Peszko będzie miał właśnie Maciej Makuszewski. Należy jednak pamiętać o tym, że w kadrze pozostają jeszcze m.in. Paweł Wszołek i Maciej Rybus.

Zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami z Danią i Kazachstanem rozpocznie się w poniedziałek 28 sierpnia. Dzień wcześniej odbędzie się konferencja prasowa Adama Nawałki