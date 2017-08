Lechia Gdańsk sprowadza nowego piłkarza. Zasłynął z fatalnego wykonania rzutu karnego

Romario Balde będzie występował w Lechii Gdańsk przez rok, bo Lechia postanowiła wypożyczyć skrzydłowego z rezerw Benfiki Lizbona.

Balde ma 21 lat i pochodzi z Gwinei Bissau. Piłkarz nie zajmie jednak miejsca dla piłkarzy spoza Unii Europejskiej, bo ma również obywatelstwo portugalskie. Napastnik występował również w młodzieżowych reprezentacjach mistrzów Europy.

Mimo młodego wieku, Balde zasłynął już na świecie z fatalnego wykonania rzutu karnego w młodzieżowej Lidze Mistrzów. W ćwierćfinałowym meczu Benfiki ze Szachtarem klub z Portugalii prowadził 1:0, a do rzutu karnego podszedł właśnie Balde. 18-letni wówczas piłkarz chciał ośmieszyć bramkarza wykonując strzał a'la Panenka. Niestety, Balde uderzył fatalnie, a jego strzał nawet nie doleciał do bramki.

Po przeczytaniu kilku opinii z portugalskiego forum Benfiki można dojść do wniosku, że Balde to zawodnik, który potrafi grać zarówno na skrzydle, jak i w ataku, ale lepiej radzi sobie na boku pomocy. Piłkarz dysponuje również dużą szybkością i rzadko kalkuluje na boisku. Niestety, wiążą się tez z tym także negatywne aspekty, bo fani Benfiki zarzucają mu brak inteligencji boiskowej i to, że jego umiejętności piłkarskie nie rozwinęły się znacząco na przestrzeni ostatnich dwóch lat.