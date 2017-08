Z Lecha Poznań do Manchesteru United! Kolejny Polak zatrudniony na Old Trafford

Sadowski to absolwent Neuchatel University i De Montfort University, gdzie ukończył studia The FIFA Master. W Lechu pracował od lipca 2015 roku. W poznańskim klubie był dyrektorem zarządzającym Akademii Lecha, a następnie – przez ostatni miesiąc – wicedyrektorem, gdy na poprzednim stanowisku zastąpił go Tomasz Rząsa. Po dwóch latach pracy Sadowski odchodzi z Kolejorza. Jak dowiedział się Sport.pl zajmie się wyszukiwaniem talentów dla Manchesteru United w Europie Środkowo-Wschodniej.

Poprzednim skautem Man Utd. w tym regionie był inny Polak, Radosław Kucharski, który jednak po sześciu miesiącach pracy w klubie z Old Trafford zdecydował się na powrót do Polski i 1 czerwca objął stanowisko szefa siatki skautingowej w Legii Warszawa.