Czwarty dzień MŚ Katamaranów A-Class zakończony trzema wyścigami

Różnice pomiędzy wynikami w czołówce (z wyjątkiem Brewina) są minimalne, 1-2 punkty, tak więc wiele może się jeszcze zmienić choćby po odrzutkach. Czeka nas bardzo wyrównana rywalizacja.

Na uwagę zasługuje fantastyczna walka Maćka Żarnowskiego, który wczoraj miał poważnie uszkodzony katamaran i po przystosowaniu nowej łodzi do żeglowania, wystartował dziś w złotej grupie zajmując siódme miejsce.

W grupie srebrnej grupie najlepiej popłynęli Tymoteusz Cierzan (Polska), Niklas Lange (Niemcy) i Antoine Riet (Francja).

Generalnie warunki na wodzie sprzyjały zawodnikom, którzy lepiej pływają w słabym wietrze. Wiatr był umiarkowany, w granicach 5-7 węzłów, ale z momentami kompletnej ciszy. Jutro możliwość wyrównania szans ponieważ spodziewany jest dość mocny wiatr, tak więc zawodnicy będą mogli sprawdzić swoje umiejętności w bardzo różnych warunkach.

- Warunki były różne, wiatr był bardzo zmienny, co było widać po wynikach, bo już w drugim wyścigu niemal cała czołówka z tabeli pływała gdzieś z tyłu. Wystarczyło zrobić jeden błąd i to już się ciągnęło do końca - mówi Tymoteusz Bendyk, najlepszy polski zawodnik po dzisiejszych wyścigach. - Oczywiście, jestem bardzo zadowolony w wyników, ale jutro też jest dzień. Jeżeli sędziowie zaplanują na jutro wyścigi, to po kolejnej odrzutce bardzo dużo może się jeszcze zmienić. W zasadzie tylko jedna rzecz jest pewna, że Australijczyk Steven Brewin wygrał już te regaty”

Pełne wyniki: TUTAJ