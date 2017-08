Dramatyczny wypadek polskiej olimpijki. Została potrącona przez minibusa

Polska wioślarka opublikowała wstrząsające zdjęcie na swoim profilu na Instagramie.

- Drodzy, w czasie treningu na rowerze zostałam uderzona przez minibusa na skrzyżowaniu. Jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ moja siostra zachowywała zimną krew i reanimowała mnie. Kocham tą dziewczynę - czytamy na Instagramie zawodniczki.

Wioślarka przebywa w szpitalu. Przez wypadek na pewno nie wystąpi w mistrzostwach świata w Sarasocie w USA, na przełomie września i października.

Anna Wierzbowska startowała na Igrzyskach Olimpijskich w 2016 roku. Polka zajęła czwarte miejsce w finale B dwójki bez sternika. Jej partnerką była właśnie jej siostra - Marta Wierzbowska.

- Może jest to dla nas kolejna lekcja. Co roku przed ważnymi zawodami, słyszymy o wypadkach rowerowych z udziałem sportowców. Czyjaś głupota czy zwykły wypadek może sprawić, że marzenia o sukcesie sportowym można w jednej minucie wyrzucić do kosza - dodała zawodniczka.