Prezydent Bayernu mocno skrytykował Douglasa Costę

Costa przyszedł do Bawarii z Szachtara Donieck i choć na początku grał naprawdę dobrze, to wkrótce trener Carlo Ancelotti przestał widzieć w nim zawodnika do podstawowego składu. Brazylijczyk odszedł po sezonie do Juventusu, a znany z ostrych komentarzy prezydent Bayernu, Uli Hoeness, nie zostawił na nim suchej nitki podczas programu „Wontorra” w Sky Sport News.

- Są tacy piłkarze, którzy po kilku dniach od podpisania kontraktu zastanawiają się, gdzie mogą zarobić więcej pieniędzy. Idealnym przykładem jest Douglas Costa. Z biegiem czasu grał coraz słabiej, a żądał od klubu podwyżki. W Bayernie czegoś takiego nie tolerujemy – powiedział.

W wywiadzie dla dziennika „Frankenpost” dodał: - Costa się nie sprawdził, bo jest najemnikiem, który nas nie polubił.

Costa zagrał w Bayernie 77 meczów, w których strzelił 14 goli i zanotował 27 asyst. Z drużyną wywalczył dwa mistrzostwa, Puchar i Superpuchar Niemiec.