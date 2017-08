Bereszyński zmieni klub? Dwie poważne propozycje

Bereszyński trafił do Serie A w zimowym okienku transferowym i pierwsze mecze we włoskiej piłce mógł zaliczyć do bardzo udanych. Polak zagrał trzynaście meczów, co przełożyło się na 1050 minut spędzonych na boisku. Niestety, latem stracił miejsce w podstawowym składzie na rzez Jacopo Saly, a Sampdoria rozpoczęła także starania o pozyskanie Vincenta Lauriniego z Empoli.

Polak jeszcze w tym okienku może zmienić klub, bo według portalu sampnews24.com, usługami Polaka zainteresowane jest Udinese Calcio i Chievo Werona, a do transferu może dojść w ostatnich dniach letniego okienka

Bartosz Bereszyński został powołany przez Adama Nawałkę na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski.