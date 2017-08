WTA w New Haven. Agnieszka Radwańska awansowała do półfinału

Na początku pierwszego seta obie zawodniczki przełamały się po razie, a potem żadna z nich nie chciała oddać własnego podania. Wszystko zmierzało do tie-breaka, ale przy stanie 5:5 Radwańskiej udało się wygrać gem serwisowy rywalki i wyjść na prowadzenie w meczu.

Drugi set był jeszcze lepszy w wykonaniu krakowianki. Oddała swój serwis tylko raz, a przełamała Peng trzykrotnie, dzięki czemu poszła za ciosem i wygrała seta 6:3. Awansowała tym samym do półfinału, w którym zmierzy się z Australijką Darią Gavrilovą.

Radwańska jest w New Haven rozstawiona z numerem 1 i broni tytułu wywalczonego przed rokiem. Turniej w stanie Connecticut to ostatni etap przygotowań do rozpoczynającego się 28 sierpnia wielkoszlemowego US Open.