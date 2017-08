Liga Europy. Artur Jędrzejczyk: Nie ma wytłumaczenia. Jest w...nie

Mistrzowie Polski odpadli z Ligi Europy już w IV rundzie jej eliminacji. Przed tygodniem legioniści zremisowali z Sheriffem Tyraspol 1:1 w pierwszym spotkaniu, w czwartkowym rewanżu także padł remis, tyle że bezbramkowy. Gol strzelony na wyjeździe dał awans mistrzom Mołdawii. W fazie grupowej europejskich pucharów Legia nie zagra po raz pierwszy od sezonu 2012/13.

Po meczu głos na oficjalnej stronie klubu zabrał Artur Jędrzejczyk.

- Nie da się ochłonąć... Jest w...nie. My tam powinniśmy być. Nie oni. A jest na odwrót. To nie jest wytłumaczenie, że graliśmy w dziesięciu. To była drużyna z Mołdawii. A my w fazie grupowej graliśmy ostatnio co roku. To najbardziej wk...a. Musimy się podnieść. Wiem, że będą nas teraz j...ć - kibice, wszyscy... Ale to jest oczywiste. Od nas się wymaga. Sami powinniśmy od siebie wymagać. Powinniśmy przejść tę drużynę. Nie wiem, co powiedzieć... Może jutro będę mądrzejszy. To wk...a. Nie ma wytłumaczenia - powiedział obrońca Legii.