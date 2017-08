Liga Europy. Jacek Magiera: Zawaliliśmy. Jestem pierwszy do przyjęcia krytyki

Mistrzowie Polski odpadli z Ligi Europy już w IV rundzie jej eliminacji. Przed tygodniem legioniści zremisowali z Sheriffem Tyraspol 1:1 w pierwszym spotkaniu, w czwartkowym rewanżu także padł remis, tyle że bezbramkowy. Gol strzelony na wyjeździe dał awans mistrzom Mołdawii. W fazie grupowej europejskich pucharów Legia nie zagra po raz pierwszy od sezonu 2012/13.

- Cokolwiek bym tutaj nie powiedział, to i tak nie zmieni to wyniku i tego, że nie awansowaliśmy do fazy grupowej. To był cel klubu. Nie sprostaliśmy zadaniu. Trzeba pogratulować przeciwnikowi, który okazał się lepszy. Mamy trudną sytuację w szatni, w sporcie tak bywa. Trzeba się podnieść, znaleźć motywację, żeby wygrywać w pozostałych meczach, które pozostały w lidze - powiedział po meczu Magiera, cytowany przez portal legioniści.com.

- Zawaliliśmy. Nie będę mówił, że było okej, że zespół grał dobrze. Tę drużynę i zawodników stać, żeby grała lepiej. Oni mają prawo i obowiązek prezentować się lepiej. Trzeba pracować, żeby wejść na wyższy poziom, ale to zależy od każdego zawodnika indywidualnie, aby takie mecze się nie powtarzały. To jest porażka całej Ekstraklasy, że żadna drużyna nie gra w fazie grupowej Ligi Europy. Boisko weryfikuje i pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. I dziś pokazało, że jesteśmy poza pucharami.

- Dziś przyjmujemy krytykę. Ja będę pierwszy. Jestem odpowiedzialny za tę drużynę. Wiem to i się tego nie boję. Trzeba robić i pracować jeszcze więcej. Dla mnie to jest duża motywacja. Mnie takie mecze uczą. W zeszłym roku byliśmy szczęśliwi, byliśmy w niebie. Takie jest życie. Trzeba sobie z tym poradzić. Nie my pierwsi jesteśmy w takiej sytuacji. Chcemy dalej pracować, mamy plan na to, żeby to przyniosło efekt w lidze - zakończył Magiera.