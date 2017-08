ME siatkarzy 2017. Polska przegrała z Serbią. Co musi zrobić, żeby awansować? [SYTUACJA W GRUPIE]

Nie tak miały się zacząć mistrzostwa. Polacy przegrali do zera w meczu organizowanym na Stadionie Narodowym i znacznie skomplikowali sobie sprawę awansu. W drugim meczu naszej grupy Finlandia pokonała Estonię 3-2. Polacy zagrają z Finami w sobotę o 20:30, a z Estonią w poniedziałek o tej samej porze.

Z każdej grupy do ćwierćfinału wyjdzie jedynie zwycięzca. Drugie i trzecie ekipy wezmą udział w barażach. Druga drużyna zagra z trzecią drużyną z grupy C (grają w niej Rosja, Bułgaria, Słowenia i Hiszpania), a trzecia z naszej grupy z drugą z grupy C.

30 sierpnia w Krakowie i Katowicach odbędą się po dwa mecze fazy play-off. Dopiero ich zwycięzcy dołączą do zwycięzców grup i zagrają w ćwierćfinałach.

Terminarz grupy A

sobota:

Estonia - Serbia (17:30)

Polska - Finlandia (20:30)

poniedziałek:

Serbia - Finlandia (17:30)

Polska - Estonia (20:30)