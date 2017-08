Liga Europy. Katastrofa Legii. Mistrz Polski zremisował z Sheriffem i odpadł z rozgrywek

Kiedy sędzia czwartkowego spotkania gwizdnął po raz ostatni, piłkarze Legii albo stanęli z niedowierzaniem z załamanymi rękoma, albo padli na murawę. Rywale zaś z radości pościągali koszulki, sztab szkoleniowy Sheriffa padł sobie w ramiona. Mistrz Mołdawii wyeliminował mistrza Polski z rozgrywek Ligi Europy...

Po remisie 1:1 w Warszawie w pierwszym spotkaniu nastroje w drużynie mistrza Polski były bojowe. Dzień przed meczem Jacek Magiera zapowiadał ofensywną grę zespołu i przekonywał, że nie wyobraża sobie innego scenariusza, niż awans jego ekipy do fazy grupowej LE.

Chociaż legioniści rozpoczęli agresywnie i ofensywnie, to rzeczywistość okazała się dla nich brutalna. Wiele na boisku zmieniło się w 38. minucie, kiedy w jednej akcji dwie żółte kartki zobaczył Michał Pazdan.

Reprezentant Polski najpierw sfaulował Ziguy’a Badibangę, za co sędzia ukarał go po raz pierwszy. Środkowy obrońca Legii nie mógł pogodzić się z decyzją arbitra, chcąc rozpocząć dyskusję, złapał go za rękę. Za naruszenie nietykalności sędziego Pazdan zobaczył drugą żółtą kartkę przez co musiał opuścić boisko.

Magiera nie wprowadzał kolejnego obrońcy, dostępu do bramki broniło trzech defensorów. Chociaż Legia miała atakować, szukać upragnionego gola, to przewagę miał Sheriff.

Mistrzowie Polski nie mieli wielu okazji do zdobycia bramki. Najlepszą, zaraz po przerwie, zmarnował Kasper Hamalainen. Fin był sam przed bramkarzem Sheriffa, miał mnóstwo miejsca, jednak zdecydował się na strzał, który okazał się niecelny.

Legia odpadła z LE już w jej eliminacjach i po raz pierwszy od sezonu 2012/13 nie zagra w fazie grupowej europejskich pucharów. Brak awansu kosztować będzie warszawiaków co najmniej 2,6 mln euro. Tyle UEFA płaci za samą grę w fazie grupowej rozgrywek. Koszty sportowe i wizerunkowe mogą być jednak znacznie większe...