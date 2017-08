Letnia Uniwersjada 2017. 4 medale Polaków

Wydarzeniem dnia na Taipei Stadium był czwarty złoty medal Uniwersjady w rzucie młotem Pawła Fajdka (KS Agros Zamość). Tuż za podium w konkursie rzutu dyskiem uplasowała się Daria Zabawska (KS Podlasie Białystok). Polacy udanie startowali dziś w eliminacjach i półfinałach. W eliminacjach skoku o tyczce Kamila Przybyła (CWZS SL Zawisza Bydgoszcz) i Justyna Śmietanka (AZS AWF Warszawa) oddały po jednym udanym skoku na wysokości 4 m i uzyskały awans do finału. W trzeciej próbie odległość kwalifikacyjną w rzucie oszczepem uzyskał Marcin Krukowski (KS Warszawianka). Swój bieg eliminacyjny na 400 m przez płotki pewnie wygrał Patryk Dobek i wystartuje w jutrzejszym półfinale. W eliminacjach kobiet na 400 m przez płotki Aleksandra Gaworska (AZS AWF Kraków) i Joanna Linkiewicz (AZS AWF Wrocław) w świetnym stylu triumfowały w swoich biegach i uzyskały awans do finału. Przez kwalifikacje rzutu młotem kobiet bez problemu przebrnęły Joanna Fiodorow (AZS Poznań) i Malwina Kopron (AZS UMCS Lublin), która uzyskała najlepszy rezultat eliminacji. W komplecie Polacy awansowali do finałów wyścigów na dystansie jednego okrążenia – wśród kobiet o medale powalczą Małgorzata Hołub (KS Bałtyk Koszalin) i Iga Baumgart (BKS Bydgoszcz), zaś wśród mężczyzn Kajetan Duszyński (AZS Łódź) i Rafał Omelko (AZS AWF Wrocław). Do finału 800 m kobiet awans uzyskała Paulina Mikiewicz-Łapińska (KS Podlasie Białystok). W półfinale 100 m kobiet z dalszej rywalizacji odpadła Karolina Zagajewska (AZS Łódź).

W pływaniu swój drugi medal w Tajpej zdobył Kacper Majchrzak. Zawodnik KS Warta Poznań wywalczył srebro na dystansie 100 m stylem dowolnym. Awans do piątkowego finału na 50 m stylem motylkowym wywalczyła Alicja Tchórz (MKS Juvenia Wrocław). Do najlepszej ósemki na 100 m stylem motylkowym zakwalifikował się Konrad Czerniak (AZS UMCS Lublin). Dziesiąte miejsce na tym dystansie zajął Michał Poprawa (AZS AWF Katowice).

Kolejny medal Polacy zdobyli dziś w szermierce. W turnieju drużynowym floretu kobiet Polki wygrały mecz o trzecie miejsce z Węgierkami. W składzie medalowej drużyny znalazły się Julia Walczyk, Julia Chrzanowska, Hanna Łyczbińska (wszystkie AZS UAM Poznań) i Martyna Jelińska (TKS-T Budowlani Toruń). W turnieju szpady mężczyzn Polacy ulegli Japończykom w 1/8 finału.

Historyczny pierwszy medal dla Polski w taekwondo zdobyła Aleksandra Kowalczuk (AZS Poznań). Polka stanęła na drugim stopniu podium w kategorii powyżej 73 kg. W kategorii do 62 kg Magdalena Leporowska (AZS Poznań) przegrała w 1/8 finału z późniejszą triumfatorką całego turnieju. Mikołaj Szaferski (AZS Poznań) zakończył swój udział w rywalizacji w kategorii do 74 kg na 1/16 finału.

Z dalszej rywalizacji odpadli dziś polscy tenisiści. Paulina Czarnik (KS Górnik Bytom) przegrała w ćwierćfinale singla kobiet z Meksykanką Victorią Rodriguez 2:6, 0:6. W grze deblowej mężczyzn Szymon Walków (Redeco Wrocław) i Kamil Gajewski (Sopot Tenis Klub) ulegli w drugiej rundzie parze brytyjskiej 4:6, 4:6.

W finale skoków do wody z trampoliny 3-metrowej dwunaste miejsce zajął Andrzej Rzeszutek (ZKS Stal Rzeszów).

W podnoszeniu ciężarów Adrian Pawlicki (AZS AJD Częstochowa) zajął trzynaste miejsce w kategorii do 94 kg.

W judo w turnieju drużynowym mężczyzn Polacy mieli szanse na medal, ale w rywalizacji o brąz przegrali z Brazylijczykami i ostatecznie uplasowali się na piątej pozycji. Polki w 1/8 finału musiały uznać wyższość Chorwatek.

W czwartek w Tajpej rozpoczęły się zmagania golfistów. Po pierwszej rundzie turnieju kobiet najlepiej z Polek wypada Katarzyna Selwent (Przytok Golf&Resort) – 38. pozycja. W rywalizacji mężczyzn po pierwszej rundzie najwyżej sklasyfikowany jest Jan Szmidt (Toya Golf&Country Club Wrocław), który zajmuje 48. miejsce.

W tenisie stołowym przed trudnym zadaniem stanęli dziś nasi reprezentanci w turniejach drużynowych kobiet i mężczyzn. Jako pierwsze do boju o najlepszą czwórkę turnieju przystąpiły panie. W ćwierćfinale Polki przegrały z faworyzowaną Japonią i zostały sklasyfikowane na miejscach 5-8. W 1/4 finału Polacy ulegli reprezentantom gospodarzy i pożegnali się z turniejem. W porannej sesji w grze mieszanej zwycięstwo

odnieśli Piotr Chodorski (LKS Odra Głoska Księgienice) i Natalia Bajor (AZS UE Wrocław). Do kolejnej rundy awansowały deble Natalia Bajor i Roksana Załomska (AZS AJD Częstochowa) oraz Michał Bańkosz (LKS Odra Mertaco Miękinia) i Piotr Chodorski. Z dalszej rywalizacji odpadł debel Paweł Fertikowski i Patryk Zatówka (AZS AWFiS Gdańsk) oraz mikst Michał Bańkosz i Roksana Załomska. W sesji popołudniowej mikst Piotr Chodorski i Natalia Bankosz przegrała w 1/16 z parą koreańską 0:3 i odpadł z rywalizacji.

Bardzo dobry dzień za sobą mają badmintoniści. Polacy w turnieju drużynowym wygrali ze Sri Lanką, a następnie pewnie pokonali Australię i zmierzą się jutro z Indonezją w meczy o 9. miejsce.